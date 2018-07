Ferrari sigue perdido sobre Yas Marina en unos Libres 3 liderados por Vettel

Pues va a ser que poco ha cambiado en el grisáceo panorama de Ferrari en Abu Dabi con respecto a lo visto en la jornada del viernes. Problemas varios en la 'Scuderia' con Massa 14º y con Alonso undécimo en unos Libres 3 que han concluido con Sebastian Vettel siendo el más rápido con un tiempo de 1:41.349 por delante de Mark Webber y de Lewis Hamilton.

No han dado con la tecla los de Maranello en 'su otro' Gran Premio. Fernando no se ha encontrado, ni se encuentra, cómodo a bordo del Ferrari en Yas Marina y sus tiempos están muy alejados de los hombres de cabeza. Y de los hombres del medio también. McLaren y Sauber están un paso por delante según lo visto en esta última sesión de entrenamientos oficiales en Abu Dabi y la Q3 empieza a parecer una quimera.

Así de simple. El asturiano no ha tenido ni mucho menos una sesión positiva, en la que ha tenido varias quejas acerca del rendimiento del coche, con un momento en el que incluso ha tenido que parar en el garaje a solucionar un problema, y en la que, como en los Libres 2, ha realizado varios cambios de set up que no han dado los resultados esperados. El tercer sector sigue siendo un auténtico problema para el Ferrari... pero ahora los otros dos también.

La medalla de plata peligra

El subcampeonato de pilotos, si es que Raikkonen decide correr en Estados Unidos y en Brasil, peligra. Y la posición de Ferrari en el Mundial está en riesgo. Porque no sólo es cosa de Alonso el gran desnivel que parece existir entre los italianos y el resto. Felipe Massa no ha estado ni mucho menos en su mejor actuación y ha completado uno de los fines de semana más negros para la 'Scuderia' en todo el 2013. A ver qué pasa en clasificación.

A ver qué pasa con ellos al menos. Porque la pole es cosa de pocos. Es cosa de Vettel, por supuesto, que ha vuelto a ser el más rápido sobre Yas Marina. Es cosa incluso de Mark Webber, porque no hay que olvidar que el australiano y el alemán comparten coche. Y también es cosa de Mercedes. Porque a pesar de que Red Bull parece ser más rápido, hay igualdad. Hay bastante igualdad en ese sentido. Y las flechas de plata van a por todas.

Mercedes y Lotus, a pleno rendimiento

Lewis Hamilton y Nico Rosberg están luchando para llevar a Mercedes al subcampeonato de constructores y eso está motivando a ambos en esta recta final de Mundial. Como también se ve muy motivado a Grosjean, en busca de convencer a Lotus no ya para renovarle sino para que apuesten por él como número uno del equipo para 2014. Y Raikkonen noveno en los Libres 3 de un fin de semana en el que está siendo protagonista.

Se acabó el fuego de artificio. Ahora llega una clasificación para la que Ferrari parece no estar preparado. Massa y Alonso tendrán que luchar contra una máquina que no está a la altura y que con cada carrera que pasa parece estar a un peor nivel que en la anterior. Red Bull, Mercedes y Lotus están por delante... y McLaren y Sauber también.