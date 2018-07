Mark Webber se lleva la pole de Abu Dabi con Alonso décimo

Se veía venir. Era algo que se veía venir. Muchos fueron los problemas que se intuyeron en Ferrari durante cada sesión de Libres disputada en Abu Dabi y todos esos problemas que se intuían quedaron demostrados justo donde tenían que disiparse. Todos quedaron demostrados en la clasificación, en lo que siempre falla. En lo que ha vuelto a falllar. Fernando Alonso no pudo pasar el corte de Q2 y sale décimo sobre Yas Marina debido a la sanción de Kimi Raikkonen en la pole de Mark Webber.

Algo no marchaba bien. Algo no olía a rosas ni cuando la pista comenzó a enfriarse debido a la puesta del sol. No estaba cómo el asturiano. No estaba feliz con el volante del Ferrari. No se le veía convencido de que su máquina le fuera a responder como debía responder en cada curva del trazado árabe. El primer sector, el más corto, no fallaba mucho. En el segundo ya se vislumbraba algo de los problemas del coche de Maranello. Y el tercero era, directamente, un infierno.

Un infierno en el que Alonso terminó por quemarse. En el que el binomio entre Fernando y Ferrari quedó lejos de ser perfecto. Porque a pesar de que en la Q1 todo fue mejor de lo que a priori se esperaba, en la Q2 todo se fue al traste. Primero porque el tiempo con el blando usado era malo, y segundo porque un error de pilotaje lastró la vuelta con la goma blanda nueva. Había que parar, que abortar el giro, y que rodar con una rueda algo más castigada cuando había que marcar crono.

Webber, pole ante Vettel

Y fue insuficiente. Fue insuficiente para estar entre los diez más rápidos, lugar en el que sí estuvo Massa. Pero Felipe era como un extraño en la pelea de los de siempre. En la pelea entre Red Bull y Mercedes. En la nueva victoria violeta sobre el resto del mundo. Pero no fue Vettel. No fue Sebastian. No fue el tetracampeón. Fue Mark Webber, que repite victoria el sábado por delante de todos, de su compañero incluido, para dejar claro que este año se lleva el morado.

El australiano lo volvió a hacer, pero a diferencia de como lo hizo en Japón, en esta ocasión no fue por un problema en el KERS de Vettel. Fue porque fue mejor. Simplemente. Fue porque en Q3 Seb cometió un error que le penalizó en exceso en su vuelta y porque él no. Fue porque Mark estuvo más acertado en llevar a su coche hacia el primer lugar y en hacer más evidente que Mercedes tampoco puede.

No puede porque por más que parecía no tienen ese 'algo' que sí tiene Red Bull. Rosberg quedó lejísimos en la vuelta en la que tenía que dar lo mejor de sí. Y Hamilton incluso llegó a trompear. Pero aún así, son los únicos que meten algo de presión a los de las bebidas energéeticas, porque los demás juegan y disputan sus propias batallas.

Próxima parada: carrera de Yas Marina

Ahora, para Ferrari y para Alonso, toca olvidar esta clasificación y recordarla sólo para mejorar en las dos últimas que quedan de Mundial. Ahora, para Ferrari y para Alonso, es el momento de pensar en la carrera de Abu Dabi y de centrarse en qué estrategia seguir para minimizar daños de cara al campeonato o para asaltar la segunda plaza de constructores... aceptando que Mercedes y que Lotus son mejores, pero no invencibles.