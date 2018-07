Vettel renace en la noche de Singapur con Alonso cuarto

Qué buena noche para disfrutar de la F1, debieron pensar en Singapur. El gran circo aterriza en Marina Bay con estos Libres 1 en los que Red Bull ha renacido de las cenizas de Monza para colovar a Vettel como el mejor de la sesión con un tiempo de 1:50.566, seguido a menos de una décima por Lewis Hamilton y a más de ocho por Jenson Button. Alonso, cuarto, justo detrás de Sebastian y los dos McLaren.

La meteorología marcó estos noventa minutos de sesión. Y es que a pesar de que no llovió en ningún momento en estos libres sí que lo hizo antes de los mismos, lo que provocó que la pista estuviera algo húmeda y que los pilotos tuvieran que estrenarse en la noche de Singapur con los neumáticos intermedios, por lo que los tiempos no fueron relevantes.

Aunque no tardó demasiado el circuito en secarse, por suerte. Porque una carrera, o unos Libres, sobre asfalto mojado en este circuito urbano y nocturno donde los muros están excesivamente puede y podría haber sido un festival de banderas rojas y de incidentes de monoplazas y pilotos por igual. Pero no fue así y no se tardó mucho en ver al primer monoplaza cargar los neumáticos amarillos.

Alonso, de pruebas con el 'nuevo' Ferrari

Con todo, Alonso se dedicó a observar desde la distancia, desde la lejanía. Marcando los tiempos, midiendo todo. El Ferrari lleva suculentas mejoras en este Gran Premio y el asturiano pasó gran parte de la sesión adaptando estas nuevas piezas a su estilo de conducción, mirando desde su box cómo los Red Bull renacen en la oscuridad y a Hamilton sabiéndose rápido en pista.

Pero, en cuanto Fernando se puso serio en pista, no tardó en colocar a este nuevo Ferrari entre los tres mejores tiempos en estos Libres 1, superando a todos menos a un Vettel y a un Hamilton que se mostraron fuertes en este trazado urbano, aunque al final de los mismos, cuando todo parecía finiquitado, Button sacó lo mejor de su McLaren para superar a Alonso por poco, por muy poco. Menos de una décima entre Fernando y Jenson.

Lejos quedaron ambos de Vettel y de Hamilton. El alemán quiere hacer algo grande en Singapur tras la debacle de Red Bull en Monza en la que ni él ni Webber terminaron la prueba. Y qué mejor forma de redimirse que siendo el más rápido en la siguiente vez que se sale a pista. Sebastian dominó los Libres 1 a la perfección con la única oposición del McLaren de Lewis.

Porque ambos se fueron intercambiando los mejores tiempos. Si Vettel pegaba primero, Hamilton contestaba después. Y luego Sebastian volvía a responder superando por poco al británico en una batalla que finalmente cayó de lado del de Red Bull y en la que Button y Alonso están al acecho por si uno de los dos falla. Algo que puede ser posible...

Sin toques en los Libres 1

Y es que si algo caracteriza a Singapur es su alto porcentaje de 'safety car'. Un porcentaje del cien por cien, más alto imposible. La cercanía de los muros y los riesgos que corren los pilotos en cada curva hacen que los toques sean frecuentes pero, extrañamente, no se vio ninguno en estos Libres 1, aunque Maldonado y Pérez tuvieron problemas y Grosjean tiene alguna que otra dificultad con las chicanes.

Raikkonen no tiene problemas, pero sigue agazapado en las sombras. El finlandés no ha tenido un buen tiempo en esta sesión con su Lotus, como Schumacher y Rosberg con sus Mercedes. Los tres se situaron en la zona media baja de tiempos pero cuando toca ponerse serios Kimi sabe hacerlo.

En la parte más baja, Ma Qing Hua volvió a correr con HRT y De la Rosa se quedó lejos de su más cercano competidor, que en este caso fue el Caterham de Petrov, a casi un segundo de Pedro. Pero el monoplaza español presenta novedades que probarán a lo largo del fin de semana y con lo que esperan mejorar su rendimiento conforme avancen los días.