Alonso: "Estoy contento con el quinto puesto, pero un poco triste por Schumacher"

El piloto asturiano de Fórmula 1, Fernando Alonso, habló tras firmar el sexto mejor puesto en la Q3 de los entrenamientos clasificatorios del Gran Premio de Mónaco y, tras la penalización de cinco puestos del 'poleman' Michael Schumacher, declaró sentirse "contento" con el "quinto puesto" que esta sanción le deja, pero "triste" por el alemán.

"Este año las clasificaciones son sorprendentes, al igual que las carreras"

"No me ha sorprendido esta 'pole' porque nunca se sabe. Este año las clasificaciones son sorprendentes, al igual que las carreras. Esta vez el mejor tiempo lo ha marcado Schumacher y estoy un poco triste porque después de tantos años sin conseguir la pole, no la va a poder disfrutar. Por mi parte, estoy contento con el quinto puesto. Es importante siempre salir por la parte limpia aquí en Mónaco", afirmó Alonso.

Además, el asturiano habló de las dificultades que este circuito de Montecarlo tiene en cuanto a los adelantamientos. "Veremos qué pasa en la carrera. Aquí en Mónaco no creo que se viva una prueba con tantos adelantamientos como estamos viviendo últimamente. Hay menos estrategia. Pero bueno, la posibilidad de un 'safety car' o de un incidente está ahí así que hay que estar atentos", explicó.



Fernando se muestra satisfecho por el quinto puesto

A pesar de no salir desde la primera línea, Alonso declaró sentirse satisfecho. "Veníamos de cuatro primeras carreras que no entrábamos en la Q3, así que hay que darle importancia a salir quinto o sexto", afirmó.



Por último, el piloto de Ferrari comentó por qué sólo uso un juego de neumáticos en la Q3. "Sólo tenía uno, si hubiera tenido dos los habría utilizado. Usamos un juego de superblandos en la Q1, otro en la Q2, y el último que quedaba ya en la Q3. Decidimos dar solamente un intento", concluyó.