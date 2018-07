De la Rosa: "En Singapur queremos tener un coche para estar delante de los Marussia"

No ha podido ser en este GP de Hungría. Los HRT han quedado por debajo de los dos Marussia e incluso Karthikeyan se ha visto obligado a abandonar la carrera. Pero aún así De la Rosa prefiere centrarse en lo que viene y no en lo que ha quedado atrás.

Y lo que viene 'pronto' es un Gran Premio en el que Pedro cree que pueden tener un coche para batir a Marussia, y ese es el GP de Singapur: "Queremos tener un coche que nos permita estar por delante de los Marussia en Singapur. Con todas las mejoras que han introducido no están tan lejos de nosotros".

Porque el HRT ha estado muy cerca de la escudería de Pic y Glock en Hungaroring, como dice De la Rosa: "Hemos tenido a Marussia a tiro de piedra y unas vueltas más les podía haber cogido. Con los doblados se hace complicado, quieres ser lo más limpio posible pero no puedes olvidar que tienes un rival delante al que rematar y no he podido".