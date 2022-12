Hamilton: "Solo saco dos puntos a Fernando Alonso, así que todo está por decidir"

McLaren llega al Valencia Street Circuit con el objetivo de que uno de sus pilotos sea el primero en repitir triunfo en el Mundial más loco que se recuerda. Sin embargo, Hamilton llega pletórico tras triunfar en Montreal, mientras que Jenson Button está en el peor momento de la temporada. Hamilton es el actual líder del Mundial.

"La intensidad del campeonato de esta temporada deja muy poco espacio para respirar"

"Mi victoria en Montreal fue obviamente un momento muy satisfactorio para mí, pero ahora mismo cambia muy poco las cosas en el Campeonato. Aunque estoy contento de liderar el campeonato, sólo saco dos puntos a Fernando Alonso, lo que es nada, sobre todo cuando hay varios pilotos muy fuertes, todos separados por un puñado de puntos, así que todo está por decidir", asegura Hamilton.

El objetivo de Lewis es seguir puntuando: "La intensidad del campeonato de esta temporada deja muy poco espacio para respirar. Puede que hayamos ganado en Canadá, pero existe una enorme cantidad de presión por seguir consiguiendo buenos resultados en cada Gran Premio. Creo que la consistencia, más que los resultados sueltos, será la clave para ganar el título así que necesitamos volver a conseguir otro resultado fuerte en Valencia".



Hamilton también analiza el trazado urbano de Valencia: "El circuito es bastante duro. Es una pista muy técnica, con un montón de curvas lentas o medias que requieren buena tracción y setup, al igual que mucha precisión. Cerca del final de la vuelta, la pista gana velocidad y se abre, las curvas que preceden a los boxes son increíblemente rápidas y todo se trata de colocar correctamente el coche para asegurarte de que estás bien situado para la curva siguiente. Esa es probablemente la parte más satisfactoria de la vuelta".



"La gente siempre me pregunta que les prediga lo que pasará en la siguiente carrera y siempre les digo que es muy difícil hacer una predicción exacta pero voy a Valencia supermotivado para conseguir otro buen resultado y mantener mi impulso antes de llegar a Silverstone y el Gran Premio de Gran Bretaña", asevera.



Button espera mejorar sus resultados

Jenson Button, por su parte, lamenta los resultados en Montreal: "Canadá fue uno de esos fines de semana en que las cosas no salen. Después de unas cuantas carreras difíciles, necesitaba de verdad tiempo en pista el viernes para encontrar una dirección más clara con el setup y, desafortunadamente, no pudo ser debido a algunos problemas técnicos".



"En las últimas carreras no he conseguido los resultados que quisiera, pero todavía quedan 13 carreras. Hemos tenido siete ganadores distintos y no ha surgido un líder del campeonato claro, así que esperamos conseguir un resultado decente para volver a poner en juego mi apuesta por el título. Sé lo fuerte que McLaren puede ser", termina el campeón de 2009.



Martin Whitmarsh: "Valencia es extremadamente complicado"

Martin Whitmarsh, jefe de equipo de McLaren, quiere más en el GP de Europa: "La victoria en Montreal del fin de semana pasado fue extremadamente satisfactoria y, como sólo eres tan bueno como lo fue tu último resultado en F1, no ha hecho nada para mitigar nuestra determinación de cara al Gran Premio de Europa, que tradicionalmente ha sido un evento extremadamente complicado".



"La ciudad en sí es una emocionante mezcla del vanguardismo de lo clásico y la ultra contemporáneidad y como tal, es un lugar perfecto para acoger una de las últimas carreras de la Fórmula 1", asevera el jefe de McLaren.