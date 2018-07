Webber: "Alonso es 'zorro viejo' y pensé que guardaba sus gomas para el final de carrera"

Mark Webber está fuerte esta temporada, y es que el de Red Bull es, junto a Alonso, el único que ha repetido victoria en los nueve Grandes Premios que llevamos de Mundial gracias a su victoria en el GP de Gran Bretaña. Una victoria que ha logrado sobre la bocina con su adelantamiento a Fernando a falrta de pocas vueltas para la conclusión de la pruena.

El australiano explica cómo fue su triunfo:"Creo que las circunstancias han facilitado mi victoria. He pasado casi toda la carrera en segunda posición pero Alonso no estaba lejos. Tras mi última parada mi ingeniero me dijo que Fernando tenía problemas con sus neumáticos, pero sé que él es un zorro viejo y pensé que guardaba sus gomas para el final de carrera".

Pero no fue así y finalmente Mark pasó a Fernando: "Al ponerme a tan sólo dos segundos de él me di cuenta de que realmente estaba teniendo problemas. Yo estaba muy cómodo con mi coche y decidí lanzarme a por la victoria. Nuestro gran trabajo dio sus frutos. Hemos logrado un triunfo increíble aquí y creo que los aficionados han disfrutado mucho. Me alegro por ellos, se lo merecen".