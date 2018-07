Felipe Massa: "Ha sido una buena carrera, ahora toca seguir así"

Felipe Massa ha dado una alegría a Ferrari y también a sí mismo. El brasileño ha terminado cuarto en el GP de Gran Bretaña en el que es su mejor resultado en lo que llevamos de temporada. La sonrisa le sale sola al hablar de la carrera: "He hecho una carrera competitiva peleando con Red Bull y he llegado a estar tercero, pero Vettel me ha pasado. Una buena carrera, ahora toca continuar con esto".

El de Ferrari ya piensa en más altas cotas para la próxima cita en el circuito alemán de Hockenheim: "Pienso que ahora es momento de estar arriba y a ver si puedo llegar al podio en la próxima prueba".