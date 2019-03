Maldonado: "Ha sido un día inolvidable y espero que Venezuela lo haya disfrutado"

Pastor Maldonado (Williams) se ha mostrado exultante tras ganar su primera carrera en la Formula Uno y ha señalado que el día será "inolvidable", además de desear que en toda "Venezuela también lo hayan disfrutado".

'Pole', tras ser sancionado Lewis Hamilton (McLaren), Pastor Maldonado ha hecho buena la expectativa que había generado la escudería inglesa y se ha hecho con un triunfo espectacular, tras una gran carrera en la que Williams no sólo brilló en la pista, sino que también lo hizo en los cambio de rueda, a pesar de una pequeño error.

"Este ha sido un gran día, y también para el equipo, que lleva trabajando muy duro desde hace tiempo. Seguimos mejorando día a día. Ayer ya hicimos un gran trabajo y el coche ha sido competitivo desde la primera vuelta", ha relatado.

Al ser preguntado qué sensaciones estaba experimentado, el piloto ha subrayado: "Ha sido mi primer podio y mi primera victoria. Ya podéis imaginar cómo me siento". Maldonado ha señalado que Fernando Alonso "ha estado muy cerca todo el rato, pero hemos sabido mantenerlo la distancia y gestionar la degradación de las gomas".

"El coche se ha portado muy bien. Sólo hemos tenido un error en un cambio de ruedas, pero no ha afectado.Tenemos que continuar así y desarrollar el coche para que sea consistente. Esto es lo más importante", ha añadido.

"Esta ha sido una carrera inolvidable desde el primer momento. Me relanticé en la salida y tuve un problema con el embrague, que me patinó. Alonso salió muy bien y me adelantó. Pero después tuve un gran ritmo y pude controlar a los Ferrari y a los Lotus. Hemos hecho una gran estrategia. Todo ha salido bien desde ayer", ha asegurado.