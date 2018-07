Alonso sale octavo en la parrilla de Austin con Vettel desde la pole

Algo olía mal en la clasificación de Austin desde que en la Q1 Alonso sólo ha podido lograr el úndecimo mejor tiempo. Y lo que olía mal olió incluso peor cuando en la Q3 Fernando no podía mejorar su cronos mientras los demás sí lo hacían y le relegaban a la novena posición, octava en parrilla por la sanción a Grosjean. Y mientras, Vettel a lo suyo, logrando la pole. Eso sí, con Hamilton muy cerca y con Webber tercero.

Pero Alonso es octavo. Octavo. Cuando viendo lo visto en los Libres se podía pensar incluso en la segunda o en la tercera posición. Y se podía pensar porque no había nadie más que él y que los Red Bull. Y los McLaren en algunas ocasiones. Pero a Vettel, Hamilton y Webber se han sumado otros, se han sumado muchos otros.

Y la posición es todo menos buena viendo la primera curva. Y menos buena es cuando delante están pilotos como Hulkenberg, Raikkonen o Schumacher, pilotos que hasta la Q1 parecían llevar un inferior ritmo al Ferrari. E incluso menos buena es cuando detrás están otros como Romain Grosjean y Pastor Maldonado, dos hombres que no son de los que pisan el freno.

Vettel ya no sólo está lejos en tiempos. También en distancia. Sebastian no ha tenido compasión alguna de sus rivales en todo el fin de semana en territorio norteamericano y ha sido el más rápido durante los 60 minutos de clasificación. Terreno libre por delante, pero no por detrás. Porque si hay alguien que ahora puede plantar cara en pista al Red Bull es el McLaren.

Hamilton aprieta a Vettel

El McLaren de Lewis Hamilton mejor dicho. El británico se ha marcado una gran vuelta cuando había que marcarla e incluso se ha quedado en un momento a menos de una décima de Vettel cuando en los Libres había estado mucho más alejado. Button ha estado mucho más alejado. De hecho ni ha tomado la salida en Q3 porque no ha superado la segunda ronda por un problema en su coche.

Los Lotus no han tenido problemas. Cuarto y quinto han sido Grosjean y Raikkonen, pero el galo perderá cinco posiciones por sustituir la caja de cambios. En cuanto a Kimi, tras estar a medio gas en gran parte de la clasificación, de repente ha aparecido para desgracia de Alonso y tomar la salida desde el puesto cuatro. Y quinto, justo desde la plaza desde la que Fernando practicaba, saldrá Michael Schumacher.

HRT, dentro del 107 %

Por atrás no ha habido demasiadas sorpresas y afortunadamente HRT podrá tomar la salida del GP de EEUU. A pesar de que los peores presagios hacían pensar que no estarían en la regla del 107 % finalmente tanto De la Rosa como Karthikeyan estarán en parrilla, aunque lejos de Caterham. Marussia ha crecido de forma espectacular y tanto Glock como Pic están por delante de Petrov y de Kovalainen.