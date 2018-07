Schumacher, amonestado tras un incidente con De la Rosa

Pedro Martínez de la Rosa, de la escudería HRT, ha tenido sus más y sus menos con Michael Schumacher (Mercedes) durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Corea. El momento crítico se ha producido cuando el piloto alemán le arrinconaba en una de las curvas más cerradas del circuito.



De la Rosa le 'abrió' la puerta pero no le sentó demasiado bien al piloto más veterano de la parrilla. Según el pilto español, el alemán estuvo taponándole a él y a su compañero durante medira vuelta.



"Le he estorbado un poco, pero cuando le he visto me he echado fuera del ciruito. Luego durante media vuelta me ha estado buscando a mí y a mi compañero como buscando camorra", señaló Pedro de la Rosa a los micrófonos de Antena 3.



Al terminar los dos pilotos se fueron a declarar ante los comisarios y la sorpresa fue que la reprimenda se la llevó Schumacher. Para De la Rosa, el hepatcampeón drel mundo ha "perdido los papeles".



"No sé que ha pasado pero creo que ha perdido un poco los papeles", reconoció el catalán.

Pic pierde diez puestos por cambiar su noveno motor

Además, De la Rosa se verá afectado por otra decisión de la FIA. Charles Pic, rival de Pedro en clasificación y en carrera, perderá diez puestos en la parrilla de Yeongam por cambiar su noveno motor de la temporada, uno más de los que se permiten para una misma campaña en Fórmula 1.