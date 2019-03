De la Rosa: "Ha sido de largo la mejor clasificación"

El español Pedro De la Rosa consideró la clasificación del GP de China como "la mejor de todas las realizadas hasta la fecha". "Todavía tenemos muchas cosas que mejorar pero lo importante es que nos hemos acercado más al tiempo de la pole y que poco a poco vamos recortando".

Sobre la investigación que se va a realizar sobre su monoplaza y el de Bruno Senna, el piloto de HRT comentó que "creo que me he mantenido fuera de los problemas pero si he obstaculizado a alguien, lo veremos luego".

Además, sobre los objetivos personales y de HRT, Pedro De la Rosa aseguró que "esperamos luchar y acabar como hicimos en Malasia y si podemos acabar más arriba, pues mejor".