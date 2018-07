Felipe Massa ha logrado el sexto mejor tiempo de la clasificación en el GP de Canadá pero el piloto brasileño no está del todo feliz con ese crono: "No estoy del todo satisfecho. He cometido un error en el sector dos y si no hubiera sido por eso habría acabado dos o tres posiciones más arriba. No fue la vuelta perfecta".

El de Ferrari espera que en carrera pueda estar delante: "Espero que pueda recuperar posiciones en pista, será una carrera muy, muy complicada".