Alonso: "A ver si podemos confirmar la mejoría del coche; es una buena prueba para Ferrari"

El español Fernando Alonso (Ferrari), doble campeón del mundo de Fórmula Uno y líder del Mundial, declaró en el circuito de Montreal que "a ver si" pueden "confirmar la mejoría del coche" en el Gran Premio de Canadá, el séptimo de la temporada.



"Me encuentro bien, con ganas de que empiece el Gran Premio. Esta va a ser un buena prueba para nosotros. A ver si podemos confirmar la mejoría del coche", explicó Alonso al ser cuestionado en su rueda de prensa de hoy en Montreal.



"En Barcelona las cosas fueron bastante bien, en Mónaco también, pero son dos circuitos un poco atípicos. Barcelona con curvas muy rápidas y Mónaco un circuito raro en sí", dijo Alonso.



"Canadá y Valencia son dos circuitos más normales, sobre todo en lo que se refiere a dos de los problemas que tuvimos a principio de la temporada, que fueron la tracción y la velocidad punta. A ver si podemos confirmar que el coche ha mejorado", contestó el doble campeón mundial asturiano.



"Sabemos que, en teoría, entramos en un fin de semana no fácil para nosotros", advirtió, no obstante, Alonso,que lidera el campeonato con 76 puntos, tres más que los pilotos de Red Bull, el alemán Sebatian Vettel -ganador de los dos últimos Mundiales- y el australiano Mark Webber.

"Para optar al título tenemos que mejorar"

"Va a hacer falta más velocidad, ahora mismo estamos delante en el campeonato, pero por una serie de casualidades diferentes: no hemos fallado en ninguna carrera, los otros han hecho algunas carreras con algunos problemillas y nosotros lo hemos aprovechado", dijo.



"Pero tenemos que mejorar el coche y tenemos que ser más rápidos. Hemos salvado, por decirlo de alguna manera, las seis primeras carreras con muchos puntos, o más de los que pensábamos. Pero para optar por la lucha al título tenemos que mejorar y tanto el equipo como yo trabajamos día y noche para hacerlo. Aquí volvemos a traer alguna pieza nueva, con la esperanza de que funcione", explicó Alonso.