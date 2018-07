Alonso hace la guerra psicológica a Vettel

"Ahora mismo no luchamos contra Vettel, contra Vettel luchábamos cuando teníamos todos más o menos el mismo coche durante todo el campeonato. Hasta ahí íbamos liderando el campeonato. Ahora luchamos contra Adrian Newey y de momento no podemos con él", afirmó Alonso tras la clasificación de la India. Fernando Alonso se resignaba así ante la superioridad de los Red Bull en clasificación y apuntó al creador del RB8 como el 'culpable' de que el Mundial se le pusiera cuesta arriba en la recta final.

Ninguneo a Vettel: "Ahora luchamos contra Adrian Newey"

Era, a todas luces, un ninguneo a Sebastian Vettel como piloto. No es el único esta temporada; Alonso, perro viejo, sabe que Sebastian Vettel es un piloto temperamental y por eso trata de 'picarle', de hacerle la guerra psicológica para que cometa algún error. Jacques Villeneuve, campeón de F1 en 1997, corroboraba hace unos días la apuesta: "Alonso permanece calmado, tranquilo y racional, mientras que Vettel, la mayoría de ocasiones, se molesta, se enfada, chilla y levanta su dedo corazón. Reacciona como un niño".

Tras la clasificación de Austin, con Vettel en la pole y Alonso octavo, el español se mostraba optimista: "Tengo el presentimiento de que vamos a recortarle puntos a Sebastian". Alonso está convencido de que el monoplaza es decisivo en los triunfos de Vettel. Hace unos meses, elogiaba al alemán Michael Schumacher dando otro palito a Vettel: "Ahora su Mercedes no es rápido. Pero con un Red Bull el año pasado hubiese ganado el título. Hasta que se despida, siempre tendremos el máximo respeto por él".

"Hamilton es el único que ha demostrado poder ganar con un coche que no es el mejor"

Antes del GP de Singapur, Fernando piropeaba a su excompañero Lewis Hamilton con una pulla similar hacia Seb: "Hamilton es el único que ha demostrado poder ganar con un coche que no es el mejor. Los demás, si tienen el mejor coche ganan, si no, no". Hamilton le devolvió el elogio: "En mi opinión, es un tres o cuatro veces Campeón del Mundo". Todo forma parte de un juego, de meterle presión al rival a toda costa.

Algo más que un tricampeonato

Porque este tercer título no es un Mundial más para ninguno de los dos. Vettel se convertiría en el tricampeón más joven de la historia; Alonso igualaría a su ídolo de infancia: Ayrton Senna. Ambos son ya bicampeones y han afrontado pruebas similares, así que son veteranos a la hora de lidiar con estas guerras psicológicas. Fernando ha comentado que, con los años, ha ido adquiriendo herramientas psicológicas para dominar la presión. "Ellos tienen su coche como mejor arma, nosotros tenemos otras", dijo en una ocasión. No son otras que poner nervioso al temperamental Vettel.