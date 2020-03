Fernando Alonso: "Me he levantado sin ningún dolor y al 200% para Monza"

El piloto español Fernando Alonso (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno y que el domingo tuvo que abandonar el Gran Premio de Bélgica por un accidente en la primera curva, ha afirmado que se ha levantado "sin dolor" alguno y que está "al 200%" para el de Italia, que se disputa este fin de semana en Monza.



A través de su espacio en 'Twitter' Fernando Alonso ha escrito: "¡Hoy me he levantado sin ningún dolor y al 200% para Monza!", y agrega que ha batido un récord en Ferrari en la "máquina de reflejos", en la que se pone a prueba la capacidad de reacción de los pilotos.



El domingo, en Spa-Francorchamps, el francés Romain Grosjean (Lotus) causó un accidente que motivó la retirada de Fernando Alonso, el británico Lewis Hamilton (McLaren) y el mexicano Sergio Pérez (Sauber). Grosjean fue posteriormente sancionado con una carrera de suspensión, que cumplirá este fin de semana en Monza. Alonso fue trasladado, por precaución, al centro médico del circuito de Spa para confirmar que no tenía heridas de ningún tipo.