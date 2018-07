Alonso se protege de la lluvia belga con Kobayashi marcando el mejor tiempo

Cero conclusiones posibles en los primeros Libres tras las vacaciones de verano. La lluvia se ha hecho notar en Bélgica y las condiciones climatológicas han hecho imposible el pilotaje y el poder comprobar esas mejoras en los monoplazas. Los favoritos han preferido guardar sus cartas y resguardarse del agua en esta sesión que ha dominado el Sauber de Kamui Kobayashi con un tiempo de 2:11.389, seguido de Maldonado y Ricciardo.

Las dificultades para pilotar se hacían evidentes, incluso con los neumáticos de lluvia extrema. Los monoplazas patinaban en cada parte de la pista, incluido en el pit lane, y cada vez que se intentaba coger algo de velocidad se corría el riesgo de salirse de la trazada. La gran cantidad de agua que había sobre Spa dificultaba la visión desde el cockpit aún con las luces de seguridad de los coches.

Las condiciones, de bandera roja, hacían imposible comprobar las novedades que se han incorporado en los equipos durante estas 'vacaciones' veraniegas. Las de Ferrari también, un Ferrari que incorpora para este GP de Bélgica algunas cosas nuevas en los alerones pero que con la lluvia que caía no se pudo ver si funcionarán o no en este regreso de F1.

Alonso observaba desde la distancia. Observaba las evoluciones de los coches, pocos coches, que se atrevían a poner sus neumáticos sobre la piscina belga. Tampoco pudo ver mucho, o sacar demasiadas conclusiones. Los pilotos que se postulan como rivales permanecían como él, viendo los toros desde la barrera, desde boxes, sin su mono y con gorra hablando con sus mecánicos e ingenieros.

La lluvia imponía, y más con Eau Rouge de fondo, donde se salieron Maldonado, Di Resta y Schumacher. Dirección de carrera eliminó el uso de DRS por el agua y cuando empezó a amainar también. Porque el diluvio belga hizo un intento de irse hacia otro lado, un intento que duró 25 minutos y en los que vimos cómo el neumático de lluvia extremo jugaba malas pasadas a Ricciardo, Kobayashi y Pérez, que se salían en la misma curva.

Este pequeño impás fue suficiente para poder atisbar entre la lluvia a los dos Red Bull. Tanto Webber como Vettel salieron a pista pero ni uno ni otro pudieron domar el agua belga, marcando finalmente el quinto y el noveno mejor tiempo de la sesión, respectivamente. Algo más de lo que puede decir Massa, al que una humareda procedente de su Ferrari le hizo parar en la curva 18 con la bandera a cuadros ya sobre Spa.

Karthikeyan también se ha tomado 'el día libre'. Dani Clos ha sido el que ha hecho pareja con De la Rosa en HRT bajo la lluvia y el dúo español ha estado algo lejos de sus más inmediatos competidores. Un segundo y medio es lo que les ha separado del Caterhamn de Kovalainen, y dos segundos ha sido la distancia con el Marussia de Charles Pic.

Muy poco, por no decir nada, se ha podido ver en esta sesión de Libres 1 en Bélgica. Los favoritos no han corrido riesgos viendo las condiciones sobre la pista y han preferido guardar sus cartas y proteger sus monoplazas de posibles salidas de pista y accidentes. Pero estamos en Spa, y en Spa no es normal que llueva. Aún quedan dos sesiones de prueba para comprobar las mejoras estivales antes de competir con fuego real.