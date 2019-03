Vettel: "La pole es fruto del trabajo de todo el equipo"

"Me siento genial y todo se lo debo por cmpleto al equipo, ya que no hemos tenido un buen comienzo de temporada. Todos han trabajado mucho sin apenas dormir y por eso esta pole es un premio para todos", comentó el bicampeón del mundo, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Clasificación.



Asimismo, el alemán consideró que pese a no haberlo hecho bien en la Q1 y en la Q2, "al final he logrado hacer una vuelta que me permite estar sentado al lado de Lewis".

Por su parte, Lewis Hamilton aseguró, sobre su segunda posición, que "ha sido una de mis mejores sesiomnes de Clasificación, pese no haber logrado".

Por último, Mark Webber se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado. "He hecho una gran vuelta y al final estuve a punto de hacer la pole, lo que sin duda me hace muy feliz. Asimismo, el australiano reconoció que en Red Bull están "muy sorprendidos de lo bien que lo estamos haciendo en una pista tan fuerte".