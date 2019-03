Rosberg vuela en los libres de Sakhir; Alonso, octavo

El alemán Nico Rosberg (Mercedes) ha sido el mejor en la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Bahréin, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1, en la que el español Fernando Alonso (Ferrari) ha sido octavo.



Rosberg, que hace cinco días logró su primera victoria en Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de China, marcó en la segunda tanda el mejor tiempo de la primera jornada de pruebas en el circuito de Sakhir.

Dio su mejor vuelta en un tiempo de 1:32.816, el mejor de la jornada inaugural. Por detrás de Rosberg acabaron los dos pilotos del equipo Red Bull Racing, el australiano Mark Webber, segundo a 446 milésimas, y el alemán Sebastian Vettel, campeón del mundo los dos últimos años y que fue tercero a 709 de su compatriota.

Hamilton controló la primera sesión de entrenamientos

El británico Lewis Hamilton (Mclaren-Mercedes), líder del Mundial de pilotos y que por la mañana fue el más rápido en la primera sesión, tuvo que conformarse por la tarde con la cuarta posición, a algo menos de un segundo de Rosberg (931 milésimas).



Fernando Alonso, ganador en Malasia, ha confirmado que en el circuito de Sakhir va a tener que emplearse a fondo para limitar al máximo los daños. Si por a mañana fue decimotercero, por la tarde mejoró hasta el octavo puesto, pero con una desventaja de 1.633.

El mexicano Sergio Pérez (Sauber-Ferrari) fue décimo en la segunda sesión libre, y el venezolano Pastor Maldonado (Williams-Renault), decimoquinto. El también español De la Rosa (HRT-Cosworth) fue vigésimo primero, de nuevo por delante de su compañero de escudería, el indio Narain Karthikeyan.

Force India no sale a pista en los Libres 2

En esta segunda sesión libre no compitieron los dos pilotos del equipo Force India: el británico Paul di Resta y el alemán Nico Hulkenberg. El equipo con sede en Silverstone (Reino Unido) decidió no tomar parte en la segunda sesión libre al considerar que no está plenamente garantizada la seguridad de su personal.

Force India tomó esta decisión para que sus miembros puedan regresar pronto al hotel en el que están alojados. La escudería emitió un comunicado en el que explicaba que son "motivos logísticos" los que le han obligado a no salir a la tercera tanda.

El miércoles, la escudería informó de que uno de los vehículos en los que se desplazaba parte del personal se encontró con una manifestación y que incluso cayó muy cerca de ellos un cóctel molotov.