De la Rosa: "No esperábamos batir a Marussia en una pista tan dura para nosotros"

Importante avance para el equipo HRT en este GP de Bahréin. La escudería española, más concretamente Pedro Martínez de la Rosa, ha superado al Marussia de Timo Glock en la Q1 de Sakhir y con la pérdida de cinco puestos de Maldonado el español saldrá en parrilla desde la 21º posición.

Pedro no puede ocultar su alegría: "Estoy contentísimo, venimos de no clasificarnos en Australia y para nosotros es un salto importante. No esperábamos desbancar a un Marussia en un circuito tan difícil para nosotros". Y ve difícil superar a Caterham esta temporada: "No sé si podemos quedar por delante de ellos".

De la Rosa destacó además la degradación de los neumáticos. "Mis blandos se quedan sin parte trasera en el último sector. Intento no derrapar mucho en el primer sector. Habrá tres o cuatro paradas. Tres para nosotros".