Bienvenidos a Sakhir, territorio Ferrari

La Fórmula 1 no descansa y, después de las fuertes emociones vividas en el GP de China, pilotos y escuderías ya se encuentran en Bahréin para disputar el cuarto gran premio de la temporada. Alonso llega en la tercera posición del Mundial de Pilotos, a ocho puntos del líder (Lewis Hamilton).



El circuito de Sakhir acoge un gran premio dominado por Ferrari. Los bólidos rojos han ganado en cuatro de las siete ediciones disputadas. Felipe Massa venció en 2007 y 2008, y Michael Schumacher lo hizo en el debut del circuito en 2004.



Alonso se adjudicó a los mandos del Ferrari la última victoria en 2010, el año pasado no se corrió por culpa de las revueltas internas del emirato.



Pero esta vez se espera que Ferrari sufra en uno de sus trazados preferidos. La 'scudería' no acaba de acertar en la evolución del F2012 y de nuevo será un fin de semana para defender el número máximo de puntos.



Alonso y Ferrari se están viendo beneficiados en este inicio de campeonato por la tremenda lucha que hay por la victoria en este comienzo de temporada. Button ganó la primera carrera de la temporada en Melbourne, Alonso protagonizó una exhibición bajo la lluvia de Sepang y Rosberg hizo historia con el Mercedes en Shanghái. Con este panorama ningún piloto ha logrado abrir un hueco de puntos considerable.



El líder es un Lewis Hamilton que, pese a no conocer la victoria esta temporada, comanda el Mundial merced a sus tres terceros puestos en las tres primeras carreras.



Fernando Alonso ya ha reconocido que Ferrari debe dar un salto competitivo para pelear con las escuderías punteras, pero hasta el GP de España no se esperan grandes mejoras. Por lo tanto de nuevo tocará sufrir y apretar los dientes para lograr el máximo número de puntos.



Una vez más McLaren se presenta como el mejor monoplaza, un aspecto que sólo le ha permitido lograr la victoria en una de las tres primeras carreras.



Mercedes es otro de los equipos a tener en cuenta de cara a la victoria. El nuevo invento de Ross Brawn ha convertido a los monoplazas alemanes en coches capaces de luchar por la victoria.



Un poco por detrás está Red Bull. La escudería austriaca llega a Bahréin con Webber y Vettel en la cuarta y quinta posición de la clasificación. No acaban de dar con la tecla este año y Vettel está teniendo un comienzo de año mucho más complicado de lo que podía imaginar el doble campeón del mundo.