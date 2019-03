Alonso: "La carrera será muy dura en cuanto a la degradación de las gomas y ahí va a estar la clave"

El piloto Fernando Alonso (Ferrari) saldrá en la novena posición de la parrilla en el Gran Premio de Bahréin, en donde el español decidió no salir a la Q3 de cara, ya que será una "dura carrera" en cuanto a la "degradación de neumáticos". "Para llegar bien a la Q3 teníamos que utilizar neumáticos nuevos", afirmó Alonso

Sobre las razones de no participar en última parte de la calificación, el asturiano afirmó que no tenía otra opción. "No había otra posibilidad que no hacer nada. Ahora tenemos que pensar si usar duros o blancos de cara a la carrera, a ver qué tal. Creo que va a ser una carrera muy dura en cuanto a la degradación de los neumáticos. Ahí va a estar la clave", dijo.



"Todos los pilotos que han salido en Q3 pueden tener problemas"

Además, ante la situación de disponer de un juego de neumáticos menos, el piloto asturiano reconoció que esto le puede perjudicar. "Sí, seguramente esto nos pueda perjudicar. De hecho, todos los pilotos que han salido en Q3 pueden tener problemas", dijo.



"De hecho, nosotros hicimos una vuelta más sólo para obligar a la gente a dar una vuelta rápida, porque si no saldríamos delante de ellos. Así, había a algunos que le quedaban un juego de neumáticos nuevos y les hemos obligado a dar una vuelta más", concluyó Alonso.