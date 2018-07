Vettel: "Lo último que quería era tener un toque con Button"

Sebastian Vettel no se mostró muy satisfecho con su resultado tras el GP de Alemania, donde terminó segundo justo por detrás de un triunfante Fernando Alonso. Pero de poco le ha valido entrar a meta cerca del asturiano porque su polémico adelantamiento a Jenson Button se ha saldado con 20 segundos de sanción para el alemán, que de ser segundo pasa a ser quinto.

El bicampeón explica por qué realizó esta acción: "Button no se ha quejado, no me ha dicho nada. Realmente no sabía si estaba por dentro o estaba por fuera y lo último que quería era que tuvíeramos un toque. Me encontraba en paralelo con él y tenía un ángulo muerto. No podía verle del todo".

El alemán no pudo con un Fernando Alonso que a cada carrera que pasa se aleja más en puntos del Red Bull de Vettel.