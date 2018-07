Vettel: "He perdido la vuelta por Webber, seguro que no me ha visto por la lluvia"

Sebastian Vettel ha mantenido una dura lucha con Fernando Alonso por la pole del GP de Alemania, una pole que finalmente ha caído en manos del piloto asturiano. El de Red Bull saldrá desde la segunda posición en la parrilla de Hockenheim, justo por detrás del de Ferrari y por delante de Michael Schumacher.

El alemán protagonizó uno de los momentos tensos de la Q3 al toparse con Mark Webber al término de uno de sus giros, por lo que perdió bastante tiempo: "He perdido la vuelta por Mark. Pero es complicado ver por los retrovisores con estas condiciones y estoy seguro de que él no me ha visto".

Y es que la lluvia se erigió como la protagonista en la clasificación de Alemania a partir de la Q2, cambiando por completo las condiciones en pista: "Así es fácil perder el control del coche. No hace falta cometer un error para que se te vaya debido al 'aquaplaning'. Hemos tenido ritmo para casi hacer la pole".