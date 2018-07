Dani Clos: "Me encuentro muy bien con De la Rosa y él conmigo"

El catalán Dani Clos, piloto probador de la escudería española de Fórmula 1 HRT, se ha subido este viernes por tercera vez esta temporada al monoplaza durante el primer entrenamiento libre esta vez en el del Gran Premio de Alemania.

"Estoy ganando mucha experiencia. Ya desde el principio estuve muy dentro del equipo, pero me siento cada vez más dentro de él"

"Hemos podido probar diferentes cosas y, bueno, la verdad es que estoy bastante satisfecho con el trabajo. Aún faltan bastantes cosas por mejorar. No estamos contentos del todo con el coche, pero queda aún mucho fin de semana", indicó Clos, que aparte de aquí y en Silverstone -hace dos semanas-, también se subió al F112 ante su público, en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de España, el pasado mes de mayo, en Montmeló (Barcelona).

El barcelonés mostró su satisfacción por esta nuevo oportunidad de subirse a un monoplaza de F1. "Parecía que me iba a quedar fuera del coche, ¿no?. Pues, no", comentó, entre risas. "Ya dijimos que rodaríamos bastante. De momento, mi trabajo es éste. Pensar en poder ser piloto titular algún día, ya miramos de cara al año que viene, si Dios quiere", añadió.



"El tiempo dirá. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero el objetivo es acabar el trabajo este año tal y como estamos. Y el año que viene, mirar otras opciones", manifestó el catalán. "Estoy ganando mucha experiencia. Ya desde el principio estuve muy dentro del equipo, pero me siento cada vez más dentro de él. Cada vez doy más información, que el equipo cuenta mucho más conmigo para determinadas cosas", comentó.



"Puedo dar datos del coche. Para mí es muy positivo que mi palabra también cuente y que ven que puedo hacer mi trabajo bien", explicó a Efe Dani, que ni ve a Pedro de la Rosa, el 'capitán' del equipo español, como a "un hermano mayor", ni cree que éste -cuyo mejor resultado es un segundo en el Gran Premio de Hungría de 2006, con un McLaren- se guarde secretos de conducción.

Palabras de elogio para De la Rosa

"Como a un hermano mayor, no. Y no, no se guarda cosas, a pesar de que cada uno tiene sus 'cositas'. Pero, sinceramente, Pedro es una persona, al menos conmigo, que tiene las puertas abiertas para mí. Y cualquier cosa que le pregunte, o algo que él venga a decirme, demuestra que no hay ningún tipo de secretismo entre nosotros", explicó.

"La verdad es que me encuentro muy bien con él y él conmigo"; afirmó el barcelonés, que también tuvo palabras muy positivas para su jefe de escudería, el expiloto de Fórmula Uno Luis Pérez Sala. "Luis es un jefe bueno", declaró en el citado circuito de Baden-Wuerttemberg, Dani Clos.



"Estamos muy bien. A veces tiene más ganas de que me suba al coche que yo mismo. Y la verdad es que estamos formando un equipo con un ambiente bueno, que es cada vez mejor", añadió. "Y de eso se trata. Sabíamos que iba a ser un año duro. Está siendo un año duro, evidentemente. Pero las cosas cambiarán para los años que vienen", concluyó el piloto probador de HRT.