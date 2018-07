Button: "De momento prefiero no comentar nada de la maniobra de Vettel"

Jenson Button ha protagonizado una espectacular carrera en el GP de Alemania saliendo desde atrás, como a él le gusta. Porque estas son las carreras en las que Jenson acostumbra a ganar o a meterse en podios, y eso es justamente lo que ha pasado en Hockenheim, donde ha terminado en tercer lugar.

Y podría haber acabado más arriba, de no ser por el adelantamiento que Vettel le ha hecho por fuera de la pista a falta de pocas vueltas para el final. Jenson prefiere mantener silencio: "Estoy muy feliz. Gracias a toda esa multitud de gente que hay aquí. Ha sido una carrera fantástica, he estado muy arriba, pero de momento prefiero no comentar nada acerca de la maniobra de Vettel".