Alonso: "Estoy en la mejor forma de mi carrera"

Fernando Alonso asegura que, "a día de hoy" sus "principales rivales son Hamilton y los Red Bull". Alonso señaló de esta forma como principales rivales en la lucha por el título a sus inmediatos perseguidores en la clasificación del campeonato, que el doble campeón mundial asturiano lidera con 129 puntos: el australiano Mark Webber (que está a trece) y su compañero el bicampeón alemán Sebastian Vettel (a 29) -ambos de Red Bull- y Hamilton (McLaren), campeón en 2008, que es cuarto, a 37.

"Los Lotus están fuertes. Tienen un coche rápido, pero pierden puntos los domingos. Rosberg empezó fuerte, pero ha perdido comba"

"Creo que los principales rivales son los que había antes, es decir, Hamilton y los Red Bull", explicó Alonso en Hockenheim, circuito en el que ha logrado dos de sus 29 victorias en F1: en 2005, con Renault; y hace dos años, con Ferrari. "Los Lotus están fuertes. Tienen un coche rápido, pero pierden puntos los domingos. Rosberg empezó fuerte, pero ha perdido comba", opinó Fernando.

"A día de hoy son Hamilton y los Red Bull. Habrá que ver cómo evoluciona el Mundial en estas tres o cuatro carreras y si se suma alguien más", contestó Alonso en el citado circuito de Baden-Wuertemberg, de donde salió como último ganador hace dos años -la pasada temporada el GP de Alemania se disputó en Nuerburgring- y donde esta vez cree que "lo importante será estar arriba".



"El resultado nunca se sabe; viendo cómo ha ido el año, creo que es difícil predecir qué resultado podemos tener aquí. Pero bueno, ojalá se pudiese repetir algo parecido (a 2010, cuando ganó por delante de su compañero brasileño Felipe Massa) y que el coche fuese bien", opinó.



"Independientemente de hacer primero y segundo, lo que sí estaría bien es estar ahí arriba, luchando. Como estuvimos en 2010. Las características del circuito no tenemos una gran idea de cómo nos pueden venir al coche. Pero, personalmente, creo que pueden ir bien", comentó el doble campeón asturiano.

El asturiano asegura que Ferrari llega con algunas mejoras

"No veo ninguna cosa que nos pueda frenar un poquito. Quizás en la recta tan larga, debido a la velocidad punta, pagaremos un poco de tiempo", opinó. "En las curvas si el coche se comporta bien, añadido a unas mejoras que traemos, podremos recuperar", manifestó, en Hockenheim, Alonso.



Fernando también reveló que está en la mejor forma de su carrera de Fórmula 1, y agregó: "Físicamente es mi mejor año hasta ahora. En años anteriores he tenido que correr con el dolor, ya sea en mi pierna o mi hombro, pero en lo que va de año he estado al cien por cien. Esperemos que siga así. Hasta ahora he estado en la mejor condición de mi carrera".