Alguersuari: "El año que viene voy a correr seguro en Fórmula 1"

El piloto español de Fórmula Uno Jaime Alguersuari, quien participó en el circuito del Jarama de Madrid en un acto publicitario tuvo algunos minutos para hablar de actualidad en la competición y al respecto del próximo fin de semana, que se disputa el Gran Premio de Alemania, afirmó que veía a "Fernando en el podio, pero no como favorito".



"Quizás sean Lotus y Red Bull los que mejor estén para la carrera de Alemania", recalcó Alguersuari al respecto. "Lo más importante es que siga sumando puntos, cuantos más mejor, aunque han hecho un grandísimo trabajo con el coche todavía no son los favoritos y tienen que seguir evolucionando ya que está claro que los puntos débiles de Fernando y Ferrari están en el coche más que él", aseguró Alguersuari.



"Ahora es cuando los equipos grandes van a empezar a marcar las diferencias, cuando llegarán más evoluciones y las diferencias entre unos y otros serán más grandes", aseguró Jaime Alguersuari, que este año realiza labores de piloto probador del fabricante de neumáticos Pirelli.



"La verdad es que quienes mejor evolucionan a día de hoy son los Red Bull, son los que tienen un desarrollo mas espectacular y seguro que en cada carrera traerán algo y mejorarán mucho, quizás también veamos a McLaren, que está ahí no solo con Jenson sino con Lewis, pero Red Bull es muy especial y trabajan muy bien, reconoció Jaime Alguersuari.



La ventaja de conocer los neumáticos

En cuanto a la temporada en general, Jaime Alguersuari comentó con cierta nostalgia que, "evidentemente este era un año para correr, es quizás la temporada en la que existe una mayor igualdad de todos los tiempos y era un año para que estuviéramos corriendo".



"Este año no, pero el año que viene seguro que estaremos corriendo el campeonato al ciento por ciento", aseguró sin dudar Alguersuari, quien este año va a realizar prácticamente doce grandes premios como probador de Pirelli, puesto que "por ahora llevo cuatro distancias de carrera y vamos a hacer doce, cada día y una vez al mes hacemos unos seiscientos kilómetros", explicó.



"La verdad es que nos va a venir muy bien para la próxima temporada, serán en cierta medida una ventaja conocer los neumáticos y en circuitos en los que probamos con Spa, Jerez, Monza, Jerez o Paul Ricard", manifestó Alguersuari.