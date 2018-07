Hamilton y McLaren vuelan en los Libres 3 de Yas Marina con Alonso octavo

Cómo pueden cambiar las cosas en tres semanas. Si parecía que McLaren ya estaba pensando en la temporada 2013 tras el adiós de Hamilton y el fichaje de Sergio Pérez, en este GP de Abu Dabi la escudería británica es la única que podría animar una clasificación que parecía monopolio de Red Bull. Lewis ha sido el más rápido en los Libres 3 con 1:42.130 seguido de Button y de Vettel. Alonso ha logrado el octavo mejor crono.

Con todo, el asturiano sigue en la pelea. Sigue en la lucha. Fernando no ha tenido opción alguna con los irreconocibles McLaren pero en sus vueltas con el neumático duro, y con las pruebas ya realizadas, ha estado en la misma décima que Webber, algo prácticamente impensable en Corea y también en la India.

Y pocas valoraciones se pueden obtener con el neumático blando debido a la gran cantidad de tráfio que había en pista probando este compuesto de cara a la clasificación. Pero lo peor no es sólo el tráfico, sino la gran cantidad de coches y equipos que hay delante y con los que hace una semana no se contaba, como los Lotus, los Williams e incluso los Force India.

McLaren ha vuelto

Pero los McLaren están en otra dimensión. Sobre todo Lewis Hamilton, que por fin parece tener las ideas claras y haberse olvidado de telemetrías y redes sociales. El inglés ha demostrado tener un total dominio de los neumáticos duros en Yas Marina, como demostró en los Libres 1 y 2 cuando era este compuesto el usado, y ha vuelto a ser el más rápido sobre el trazado de Abu Dabi.

Más rápido incluso que sí mismo. Porque Lewis se mejoraba con cada vuelta que daba y llegó a tener al Red Bull de Mark Webber a un segundo y medio. Más cerca tenía a Button, que aún sin ser igual de rápido que su compañero era el único que podía acercársele en los tiempos que iban haciendo uno y otro en cada sector.

Problemas para Vettel

Y de Vettel, poco o casi nada. No porque el alemán no haya querido, sino porque no ha podido. Un problema con los frenos en el Red Bull ha tenido a los mecánicos trabajando en el monoplaza austriaco durante más de 50 minutos y han evitado saber con qué armas cuentan los de las bebidas energéticas de cara a la clasificación.

Aun con ese problema Sebastian ha logrado ser el tercer mejor crono en su única vuelta e incluso ha tenido el record del segundo sector. Ha sido el más rápido de los dos Red Bull, a pesar de que Mark Webber sí ha tenido los 60 minutos de sesión para hacer pruebas y cambios en su monoplaza.

Lotus se mete en la pelea

Red Bull y McLaren parecen ser los claros favoritos para lograr la pole y las primeras plazas de la parrilla en Abu Dabi, con Ferrari algo más por detrás con el problema de que ahora ya puede que no sean la tercera vía ni el tercer monoplaza del Mundial. Lotus ha vuelto, con Grosjean yendo muy rápido con los blandos, y Kimi Raikkonen siempre está ahí.

Pero no sólo los Lotus han demostrado en estos entrenamientos ser igual o más fuerte que los coches de la 'Scuderia'. Williams, o más bien Pastor Maldonado, ha hecho un mejor tiempo que Fernando, al igual que Nico Hulkenberg y el Force India, que ha logrado un sorprendente e inesperado quinto puesto. Aunque luego en clasificación es cuando Alonso y Ferrari sacan lo mejor de sí mismos.

De la Rosa, a tres décimas de Petrov

Como De la Rosa. El español de HRT ha quedado por delante de su compañero Narain Karthikeyan y muy cerca del Caterham de Vitaly Petrov. Sólo tres décimas han separado a Pedro del piloto ruso y cinco la distancia en tiempo que ha habido entre él y el Marussia de Charles Pic.