Alonso: "Sabemos que Red Bull es un poco más frágil, así que tenemos que presionarles"

Fernando Alonso ya está en Yas Marina para disputar el GP de Abu Dabi: "Confiamos en el equipo y el trabajo que hacemos, hemos demostrado que nunca nos damos por vencidos y lucharemos hasta el final. Cuando las cosas se vuelven difíciles aún podemos dar el 100% y el equipo tiene mucha experiencia en la lucha por el campeonato mundial. Todo el mundo está muy motivado y en la India hemos visto algunas buenas señales en términos de ritmo en comparación con Red Bull, aunque necesitamos un par de décimas, sobre todo el sábado. Además de eso, tenemos algunas mejoras y habrá más en EEUU".

"Queremos estar lo suficientemente cerca de ellos para sacar provecho cuando no lo hagan a la perfección, mientras que tenemos que ser perfectos las próximas tres carreras"

Sobre este fin de semana, Alonso asegura: "Hemos tratado de prepararnos para esta carrera mejor que nunca. Tenemos algunas piezas nuevas que vamos a estar revisando el viernes. No creemos que vayamos a cerrar la brecha con Red Bull por completo, con sólo cinco días entre la India y Abu Dabi. No hay magia en la Fórmula 1, pero estamos tratando de ponerlos bajo presión después de haber tenido cuatro carreras muy fáciles".

"Queremos estar lo suficientemente cerca de ellos para sacar provecho cuando no lo hagan a la perfección, mientras que tenemos que ser perfectos las próximas tres carreras. El fallo mecánica siempre está en el aire, no sólo para ellos, sino también para nosotros. Tenemos que asegurarnos de que tenemos un coche muy fuerte para hacer las tres últimas carreras sin problemas mecánicos. Sabemos que el Red Bull puede ser un poco más frágil, como demostró el error del KERS de Webber en la India, por lo que tenemos que empujar y estar en el límite, porque si hubiera sido Vettel quien tenía el problema nadie se habría dado cuenta porque estaba diez segundos por delante", dice Fernando.

Sale al paso de la discusión con Pat Fry

Alonso perdió el Mundial de 2010 en Abu Dabi: "No estamos pensando en la carrera aquí en 2010, cuando perdimos el campeonato: queremos ganar el campeonato en la última carrera de este año en Brasil. Gracias al KERS y el DRS no deberíamos tener una repetición de la situación en 2010, que me hizo perder el título cuando me quedé atrapado durante demasiado tiempo detrás de otro coche. En los últimos dos años hemos visto que estos elementos han producido emocionantes carreras con un montón de adelantamientos".



Alonso ha acallado los rumores de la prensa italiana que hablaban de una disputa con Pat Fry tras la carrera en India: "¿Una discusión con Pat Fry después de la carrera en la India? Un buen invento de alguien en los medios de comunicación italianos. ¡Era muy creativo, para ser honesto! Ahora o más tarde voy a hablar con él para ver cómo se lo inventó".