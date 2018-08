Ferrari homenajea a las víctimas de Génova en el GP de Bélgica

Los monoplazas de Ferrari corren este fin de semana en el GP de Bélgica de Fórmula Uno con una imagen estilizada del Puente Morandi de Génova (norte) impresa en el capó, tras el trágico derrumbe que provocó 43 muertos.

La Escudería de Maranello imprimió en sus bólidos un dibujo del puente genovés en el que el hueco causado por el derrumbe está llenado por la marca de Ferrari, según se aprecia en una foto publicada por la casa italiana en Twitter.

"En memoria de las víctimas del derrumbe del puente de #Génova", es el mensaje agregado por Ferrari, que compite en el circuito de Spa-Francorchamps, después de un mes de parón vacacional del Mundial de Fórmula Uno.

Ferrari se suma al apoyo del deporte italiano

El homenaje de Ferrari se suma a una larga series de muestras de apoyo realizadas por el mundo del deporte italiano tras la tragedia. Los equipos de fútbol de la Serie A (Primera División italiana) jugaron los encuentros de la primera jornada con el luto en el brazo y respetaron un minuto de silencio antes de empezar a competir.

Además, a petición de los dos equipos genoveses, el Génova y el Sampdoria, la Liga de la Serie A decidió aplazar los partidos que estos clubes iban a disputar contra el Milan y el Fiorentina, respectivamente.

In ricordo delle vittime del crollo del ponte di #Genova Remembering the victims of the Genoa motorway bridge pic.twitter.com/50f9eYI0At