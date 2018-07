Las redes sociales se rinden a la calidad de Alonso con un coche a las puertas del podio

El GP de Alemania reservaba una de las carreras más emocionantes de la temporada. Motores en llamas, coches de Fórmula 1 que circulan marcha atrás sin piloto y un accidentado pit stop que ha encogido el corazón a millones de espectadores han sido algunas de las anécdotas de un GP en el que los pilotos se han batido en duelo como si se tratara de la última carrera de sus vidas. Los internautas han vivido comentario a comentario toda la emoción de la competición a través de los perfiles de Facebook y Twitter de la Fórmula 1 en Antena 3, con el hashtag #A3F1Alemania y mediante la web de Fórmula 1 de A3.

Al comienzo de la carrera todos los ojos estaban puestos en la estrategia elegida por Ferrari para Fernando Alonso: @Umakoth: "Si había un GP donde arriesgar, era éste, salir con duros e intentar hacer algo diferente en la carrera", #TotallyF1: "Hoy milagro o desastre de Ferrari. La escudería va a demostrar si sabe lo que se hace o da palos de ciego por deficiencias en su coche". Sin embargo, pocas vueltas después de que comenzara la carrera el protagonista indiscutible de las redes era Felipe Massa debido a su abandono en pista.



En Twitter @lmartabe destacaba: "Creo que Massa ha sobreactuado demasiado en la estrategia de Ferrari para que le pasase Alonso", mientras, @kaRmeLiin21 expresaba sus críticas:"Lo de Massa es vergonzoso. Gran premio tras gran premio la lía. No es digno de una escudería como Ferrari. ¡A la calle ya!". Mientras, muchos acusaban una carrera demasiado agresiva de Paul di Resta: ‏"@Britnano: Paul di Resta merece un drive through por conduccion temeraria, leñe".



El primer momento que hacía saltar de la silla al espectador tenía lugar en el pit stop de Mark Webber, entraba al garaje y tras un problema con uno de sus neumáticos una de las ruedas salía disparada por los aires hasta impactar contra un cámara de televisión que se encontraba de espaldas. Para muchos internautas Red Bull forzaba a propósito retrasar la salida de boxes de Webber para que no saliera a pista antes que su compañero Vettel, @Mikito78: "Webber tiene el enemigo en casa, le iría mucho mejor entrando en el BOX de otro equipo". @antoniofdezg_: "Espeluznante la imagen del neumático colisionando con el cámara", el internauta @zorri10 se preguntaba: " Por qué cuando WEB va delante de VET siempre pasa algo?? Qué rabia!!!".

Minutos después el motor del monoplaza de Jules Bianchi empezaba a arder y tras ver las llamas el piloto salía rápidamente del coche. Todavía con el reflejo del fuego en la retina los espectadores no podían creerse las imágenes que estaban viendo: el monoplaza retrocedía sólo hacia atrás y llegaba a tirar una valla publicitaria. Este insólito espectáculo despertaba una vez más todo el ingenio de los internautas:



@Salinas_Elamo "Bianchi inventa el piloto automático en #A3F1Alemania"



@jacoquevedo "Un coche sin piloto acaba de cruzar el circuito marcha atras y sin control.... ya lo he visto todo, puedo morir tranquilo jaja"

@_InesMota_ "Los coches están tan evolucionados que ya no necesitan pilotos, van solos..."

@ivaflogar "Espera que todavía tiene que aparecer un ovni adelantando a Vettel en la última curva #A3F1Alemania"

@Martin_surfer "Demostrado: la velocidad punta del Marussia es marcha atrás"



El duelo final hasta el podio ha sido cosa de cuatro, Sebastian Vettel, Romain Grosjean,Kimi Raikkonen y un Fernando Alonso que intentaba entrar en el podio con todas sus fuerzas y pasar a alguno de estos tres hombres. La batalla final se ha vivido con muchísima intensidad y nervios:



@itislolasworld "Creo que todo estamos deseando ver la lucha Grosjean-Raikkonen. #EspectáculoLotus"

@AbelRosa8 "Me quito el sombrero con los Lotus hoy. CHAPEAU #A3F1ALEMANIA"

‏

@Reflejo_Dorado "Final de infarto,las ruedas mandan.,!! #A3F1Alemania.Prefiero no verlo,que aguanten los blandos!! Sólo 6 vueltas. ..se acabó!!"

@FerGomezBlanco "@alo_oficial está haciendo un Carrerón otra vez en #A3F1Alemania cono hizo en #A3F1GranBretana , rodando con un coche claramente inferior"

@eneoe7 "Alonso cuarto,podía haber hecho podio pero no ha podido ser ,buena carrera Magic:):)"