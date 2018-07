Los internautas eligen a Jenson Button el compañero ideal para Fernando Alonso

El GP de Italia se ha presentado en las redes sociales como la carrera de casa de Ferrari en la que la escudería italiana tendrá una de las últimas oportunidades de iniciar su necesaria remontada en los puntos. La mayoría de los espectadores descubren en Monza uno de sus circuitos favoritos del calendario porque tiene la media de velocidad más alta de todo el Mundial, y eso sumado al ambiente de hinchada que general los 'tifossi' le da un ambiente inigualable.

El fichaje de Daniel Ricciardo en las filas de Red Bull para 2014 y la compra del equipo ciclista Euskaltel por parte de Fernando Alonso han sido dos de los temas más comentados de los últimos días en el mundo de la Fórmula 1. En Twitter @IriarteJavi opinaba: "Creo que Vettel no quería un piloto que le pudiera hacer sombra. No me ha sorprendido". Para @angel_palazon: "Está claro por qué fichan al novato, no quieren perjudicar a su niño mimado con un piloto de alto nivel como kimi".

En Facebook BorjaBentos se preguntaba sobre el futuro de Fernando Alonso:"Enorme Fernando Alonso salvando al Euskaltel. ¿Terminará su carrera deportiva sobre dos ruedas?" mientras Eloy Estaben bromeaba con las intenciones de Alonso comprando el conjunto ciclista: "Alonso ha comprado Euskatel porque a este paso le van a hacer una bicicleta para ganar el mundial".



La Pregunta Web de la semana ha revelado que el piloto favorito de los internautas para ser compañero de Alonso en 2014 es Jenson Button con un 40% de los votos seguido de Kimi Raikkonen mientras Felipe Massa ocupa el tercer puesto del ránking, para muchos siguiendo la máxima de "es mejor algo conocido...". Los menos votados han resultado Sebastian Vettel con un 8% de los votos y Luis Hamilton con un 7%.

Tan sólo un 7% de los votantes quieren que Alonso y Hamilton vuelvan a ser compañeros de escudería

En Facebook Isabel Romero destacaba:"A mí me gusta Button,es un piloto elegante,suave da gusto verle correr,podría ser un buen compañero de Alonso,competitivos pero no harían sangre", en Twitter @ayoze10 se desmarcaba de las principales apuestas y comentaba: "El compañero ideal sería Sergio Pérez su carácter,idioma y juventud lo hacen ser el escudero perfecto.También, Maldonado".

La renovación de Massa es otra de las incógnitas de la temporada. @joselrey07 apostaba por la continuidad del brasileño: "Creo que seguirá Massa porque estoy convencido de que de ahora en adelante lo va a hacer genial". Para Juan Jose Sanchez: "Para estar en Ferrari hay que rendir a más del 100%.El ritmo de carrera que tiene siempre es regular,yo no le renovaría".

Los espectadores han aprovechado el turno de preguntas para preguntar al equipo de Fórmula 1 sobre la velocidad punta o el paso por curva, o cómo afecta a los equipos del final de la parrilla un circuito de tan baja carga como Monza.