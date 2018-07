Trailer Villaviciosa de al Lado

¿Quién no ha soñado que le tocaba la lotería y podía así tapar algunos agujeros y comprarse algo que deseaba con fuerza? Como en el cuento de la lechera, todos hemos jugado en algún momento a imaginar lo que podríamos hacer si, de la noche a la mañana, nos convirtiésemos en millonarios: cambiar nuestro modesto vehículo por un descapotable de lujo, dejar nuestro quinto sin ascensor por un chalet con piscina y pista de pádel… o, simplemente, la satisfacción de hacerle al jefe un sonoro corte de mangas.



Pero, ¿qué pasaría si se cumpliese tu deseo? ¿Qué sucedería si te tocase la lotería, encontrases la solución a todos tus problemas… y no pudieses cobrar el premio porque, al hacerlo todo, el mundo descubriría tu afición a frecuentar un club de alterne? Eso es lo que les sucede a los vecinos del tranquilo pueblo Villaviciosa de al Lado, que han sido agraciados con el Gordo de Navidad tras haber comprado los boletos en el Club Momentos. Así nace su dilema: ¿ser millonario aunque te llamen putero, o seguir en números rojos pero con una moral intachable?



La nueva comedia de Nacho García Velilla (Perdiendo el Norte) está protagonizada por Carmen Machi (El bar), Arturo Valls (Rey Gitano), Belén Cuesta (La llamada), Macarena García (Palmeras en la nieve), Yolanda Ramos (El futuro no es lo que era), Carmen Ruiz (Nacida para ganar), Carlos Santos (El hombre de las mil caras), Salva Reina (La isla mínima), Goizalde Núñez (Embarazados), Leo Harlem (Torrente 5. Operación Eurovegas), Jon Plazaola (la serie Allí abajo) y Antonio Pagudo (Desechos).