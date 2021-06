Bonnie Tyler en Starlite el sábado 14 de agosto

Catapultada al éxito en 1983 al vender más de nueve millones de copias de su éxito ‘Total Eclipse of the Heart’, Bonnie Tyler se ha convertido, gracias a otros éxitos como ‘Holding Out for a Hero’ o ‘It’s a Heartache’, en esos cantantes que, décadas después, el público sigue entregándose cada vez que suenan.

Nominada en varias ocasiones a los premios Grammy, la carrera de la cantante cumple ya más de cinco décadas en las que ha cantado junto a Cher, Andrea Bocelli o Mike Oldfield entre otros. El último trabajo que ha publicado en 2019, ‘Between The Earth And The Stars’, y que cuenta con colaboraciones de la talla de Rod Stewart, Cliff Richard y Barry Gibb, lo presentará en el escenario Auditorio de Starlite Catalana Occidente donde podremos disfrutar de la energía del gran icono de la década de los ochenta. Una noche especial para admirar a la cantante de la voz ronca más carismática.