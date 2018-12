Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad 2018

11.36. UTILIZA NUESTRO BUSCADOR DE PREMIOS

¿Ha salido ya tu premio? Búscalo en nuestro buscador de los Premio de la Lotería de Navidad

11.17. EL 42.206, CUARTO PREMIO

Ha tocado en Álava. 200.000 por serie.

11.15. Así celebran el Quinto Premio, el 47.862, en Bilbao

11.14. EL 20.202, QUINTO PREMIO

Ha tocado en Madrid y Alicante.

11.10. EL 63.025, EL CUARTO QUINTO PREMIO

El premio ha tocado en Alicante.

11.04. REQUISADAS DOS ENORMES BOLAS Y UN DÉCIMO GIGANTE EN EL SORTEO EN EL SORTEO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

Las bolas, que formaban parte de un disfraz colectivo, no cabían por el detector de metales. "¡Vámonos! Yo no estoy aquí esperando desde las ocho de la noche para no poder pasar con la bola", ha exclamado Jorge, que portaba una de las bolas, tras ser despojado de su disfraz. Tras un momento de indignación, el hombre ha acabado accediendo, resignado y "como un caracol al que le han quitado su caparazón", al interior del teatro junto a su grupo de amigos. Jorge había acudido a Madrid en la víspera junto a ocho amigos, todos procedentes de Villares del Saz, un pueblo de Cuenca de 500 habitantes. Tanto él como otro amigo iban ataviados de bolas gigantes como las que se usan en el sorteo.

11.03. UNA ADMINISTRACIÓN DE FOIOS REPARTE UNOS 570 DÉCIMOS PREMIADOS DEL 47.862, PRIMER QUINTO DEL SORTEO DE NAVIDAD

Una administración de Foios, Valencia, ha repartido alrededor de 570 décimos premiados con el 47.862, el quinto premio en el Sorteo de Navidad 2018 de la Lotería Nacional. El número ha caído "muy repartido por el pueblo" y ha tocado "aproximadamente a un 80%" de la población de Foio.

10.54. AYA, LA NIÑA DE LOS '1000 EUROS' REPITE EN EL SORTEO DE NAVIDAD

La niña de San Ildefonso Aya Ben Hamdouch saldrá en la octava tabla del Sorteo Extraordinario de Navidad de este año, después de haber acaparado el protagonismo en 2017 por su entusiasmo a la hora de repartir pedrea, lo que le valió la ovación de las centenares de personas que atestaban el Teatro Real de Madrid para seguir en directo la aparición de los números premiados.

10.46. FIESTA EN CASTELLBISBAL, EN BARCELONA, DONDE SE HA REPARTIDO EL SEGUNDO PREMIO

10.07. NEREA, LA NIÑA QUE SE HA EMOCIONADO AL DAR EL PRIMER QUINTO PREMIO MOVÍA EL BOMBO EN EL GORDO EN 2016.

Nerea Pareja, de 11 años, la niña que ha cantado los tres primeros premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2018 de este sábado, ya cantó El Gordo en 2016, y otro quinto premio el año pasado.

Una de las niñas de San Ildefonso llora al entregar el premio | antena3noticias.com

10.02. EL 29031, EL CUARTO QUINTO PREMIO.

El premio ha sido vendido en Madrid, Móstoles y Alcobendas, entre otras muchas localidades. El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre 2.380 millones de euros en premios, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

09.58 EL 68402 ,QUINTO PREMIO

Se ha repartido el tercer Quinto Premio, ha tocado integramente en Villaviciosa de Odón, en Madrid.

09.51. LOS NÚMEROS MÁS BUSCADOS PARA LA LOTERÍA QUE ESTAMOS VIENDO EN DIRECTO DESDE ATRESPLAYER

Los números que recuerdan fechas importantes o trascendentes son los que más suelen gustar de cara al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Este 2018 hay dos números muy buscados y que aluden a momentos de la política nacional: a moción de censura a Mariano Rajoy y el nombramiento de presidente de Pedro Sánchez.

09.46 LOS ESPAÑOLES SE HAN GASTADO UNA MEDIA DE 60,53 EUROS EN EL SORTEO DE NAVIDAD

Las provincias donde más se gastan en el Sorteo de Navidad son Burgos con unos 120,92 euros, Huesca, con 112,51 euros y Cuenca, unos 90 euros. Mientras, las que menos son Melilla, 13,18 euros y Ceuta , unos 15 euros euros.

09.38 CONTINUAMOS CON LA PRIMERA TABLA

De momento el 21015 ha sido premiado con el Segundo Premio y se han repartido dos Quintos Premios con los números 47862 y 07862

09.33 LAS LÁGRIMAS DE EMOCIÓN DE LA NIÑA DE SAN ILDEFONSO AL DAR EL PRIMERO DE LOS QUINTOS PREMIOS

09.31. EL 21015, SEGUNDO PREMIO DE LA LOTERÍA

El número 21.015 ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie. Este premio se ha vendido en adminsitraciones de Almansa (Albacete), Albacete, Pedreguer, Alicante, y Castellbisbal, Barcelona.

09.28 EL 7568, QUINTO PREMIO

El número 7.568 ha resultado agraciado con el segundo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado 60.000 euros a la serie.

09.20 EL 47.862, QUINTO PREMIO

Ya ha salido el quinto premio, con el número 47.862. Con un premio de 60.000 euros la serie y 6.000 cada décimo. La niña que ha dado el premio no ha podido dejar de emocionarse al darlo.

09.17 COMIENZAN A INTRODUCIR LAS BOLAS PARA EL SORTEO

Ya están saliendo los 32 niños de San Ildefonso, que cantarán los premios.

09.02 CIENTOS DE PERSONAS AGUARDAN EN LA CALLE PARA ASISTIR AL SORTEO

Cientos de personas aguardan formando una extensa fila alrededor del Teatro Real de Madrid para asistir al Sorteo de Extraordinario de la Lotería de Navidad 2018, que comienza este sábado 22 de diciembre a las 09:00 horas y por el que algunos asistentes han esperado más de 30 horas a la intemperie para ocupar una de las 500 butacas de la platea. La puertas del Teatro Real han abierto poco antes de las 8.00 horas y Jesús Manuel Ruiz, santanderino de 48 años, ha sido el primero en atravesar el control de seguridad.

9:00 COMIENZA EL SORTEO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 2018

Con el sorteo de la Lotería de Navidad las fiestas dan el pistoletazo de salida, por lo que es uno de los momentos más esperados del año. Sin embargo, los nervios esa mañana se concentran en si seremos uno de los agraciados con El Gordo. Puedes seguir aquí en directo el sorteo y comprobar después si Atu décimo ha sido uno de los agraciados, aunque sea con 100 euros.