37.876, primer quinto premio de la Lotería de Navidad 2024

El primer quinto premio de la Lotería de Navidad 2024 ha sido el primer premio en salir. El numero agraciado ha sido el 37.876. El premio se ha repartido entre las localidades de Elche, Tazacorte, Alicante, Girona, Sort, Alcalá de Henares, San Pedro del Pinatar, Valencia y Zamora.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024 ya ha dado comienzo en el Teatro Real. Los bombos han comenzado ha rodar y los niños de Sn Ildefonso ya reparten alegría. El quinto premio de la Lotería no es el soñado Gordo de Navidad, pero de tocarnos, nos da una cantidad notable de dinero.

En este Sorteo se reparten un total de ocho quintos premios. Podremos esperar a ellos, aunque sea casi hasta el final del sorteo, y sin desesperarnos por no haber sido galardonados con el primer, segundo o tercero.

A diferencia de los premios mayores como el Gordo, el Segundo y el Tercer Premio, el quinto premio no otorga premios específicos por las dos últimas cifras. Esto significa que, si tiene un décimo con las dos últimas cifras coincidentes con las del quinto premio, no recibirá ningún premio. Las combinaciones menores, como las dos últimas cifras, se premian únicamente en las categorías más altas. Por lo tanto, en el caso del quinto premio, solo se gana si se acierta el número completo o si se participa en la pedrea.

Y al igual que ocurre con las dos últimas cifras, el quinto premio no otorga premios específicos por las tres últimas cifras. En este caso, tan sólo se puede ganar si el número completo de tu décimo coincide con el de uno de los quintos premios. Por lo tanto, si únicamente coinciden los tres últimos dígitos de su décimo con los de un quinto premio, no recibirá ningún premio. Los premios por las tres últimas cifras están reservados para otras categorías más altas, como el Segundo, Tercer y Cuarto Premio. En estos casos, sí se conceden 100 euros al décimo jugado. Sin embargo, esta regla no aplica para los quintos premios.

Importe

En cuanto al importe o a la cantidad de dinero que va a ganar con el quinto premio es de 60.000 euros por cada serie, por lo que si tiene un décimo y un resultado premiado se llevará un total de 6.000 euros.

Y para cobrar el quinto premio que le ha tocado en este sorteo debe saber que como tal no se trata de un premio menor, en este caso menor de 2.000 euros, por lo que no podrá cobrarlo en la administración donde lo ha comprado. Tendrá que dirigirse a una entidad autorizada por Loterías y Apuestas del Estado para que le hagan el pago del premio, de 6.000 euros de valor. Deberá llevar su décimo y el DNI para realizar la gestión.

En muchas ocasiones, los quintos premios son los que más números premian, haciendo que la emoción llegue a multitud de lugares y grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo que suelen comprar décimos juntos.