Cuándo caducan los premios de la Lotería de Navidad 2024

El plazo para cobrar los premios del Sorteo de Navidad se extiende desde la misma tarde del 22 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, hasta el miércoles 22 de marzo de 2023, según las reglamentaciones establecidas.

Este intervalo de tres meses es clave puesto que pasada esa fecha, los premios no reclamados pasarán a formar parte de las arcas de Hacienda, según informa la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Así lo señala el artículo 22 de la normativa de Hacienda: "El derecho al cobro de premios caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al del sorteo a que correspondan. Pasado este plazo, el importe de los premios no reclamados quedará a beneficio del Tesoro. Este plazo se ampliará en un día si el último del período fuera festivo en la localidad en que se tramite el pago. En los casos de suspensión de pago como consecuencia de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, quedará interrumpido el plazo de caducidad hasta que se dicte la resolución o sentencia firme en el procedimiento respectivo".

A pesar de esta regla general, existen excepciones a este plazo estándar. En situaciones donde un décimo resulte dañado o esté siendo sometido a verificación por parte del personal de Loterías y Apuestas del Estado o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el periodo de cobro se suspende hasta que se resuelva el estado del boleto.

Además, en casos de disputas legales sobre la titularidad del premio o su distribución entre varias personas, la caducidad del plazo se interrumpe hasta que se emita una sentencia definitiva sobre el conflicto.

Unos 20 millones sin reclamar

Las cifras revelan que cada año, una suma significativa de dinero destinada a premios de la Lotería de Navidad queda sin reclamar. Según datos proporcionados por la SELAE, se estima que alrededor de 20 millones de euros permanecen sin ser solicitados, incrementando así los ingresos de Hacienda.

En este sentido, se insta a los agraciados a no demorar el cobro de sus premios, ya que los décimos premiados son documentos al portador con fecha de caducidad, y su no reclamación dentro del plazo estipulado resultará en la transferencia de los fondos no cobrados a las arcas estatales.

