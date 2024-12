Le toca un quinto premio después de que le regalaran el mismo décimo que le robaron

Bonito gesto el que nos llega desde Barcelona, donde se han repartido 34 series en una administración del número 45456, agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros la serie.

Los niños de San Idelfonso cantaron a las 11.21 horas el número y fue ahí cuando la alegría se desbordó en esta zona de Barcelona. En total, 2.040.000 euros que se han distribuido una parte en ventanilla y, otra parte, en series vendidas al cercano bar O'Limia, que abrió hace apenas dos meses.

El propietario del establecimiento decidió regalarle un décimo a un cliente, José "el mudo", apenas unos minutos antes de acabar el plazo para comprar. Lo hizo porque a este vecino le habían robado el suyo. "Me robaron un preciado reloj y el décimo", relató la víctima a Europa Press, lamentando que "fue peor la paliza que me dieron, que me robaron con violencia. He estado trabajando toda la semana con dolores, porque soy autónomo" relató este vecino de Barcelona.

Hoy, tras ser conocedores del premio, los dueños del bar llamaron a José. "Me llaman esta mañana los dueños del bar para darme el número. Te alegra que te ha tocado 6.000 euros", sentenció.

El propio José confesó que no se esperaba ese gesto de la dueña del establecimiento. De hecho, la mujer contó que estaba dispuesto a pagar de nuevo por el décimo. "Él me lo quería pagar, pero yo le dije que no, que no nos iba a tocar".

Ante un robo

Desde Loterías y Apuestas del Estado se recomienda que se haga una fotocopia o fotografía del décimo que hayamos adquirido.

La clave está en tener una prueba gráfica de que hemos adquirido ese boleto, así como recordar también la serie, el número y la fracción que hayamos jugado en la Lotería de Navidad, para así cobrar nuestro premio en caso de que toque en caso de que hayamos perdido o nos hayan robado el décimo. No obstante, y en caso de robo, lo primero será denunciarlo ante la Policía Nacional o Guardia Civil.

