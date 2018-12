El 21.015, segundo premio de la Lotería de Navidad 2018

El número 21.015 ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 9.30 horas en el cuarto alambre de la priumera tabla.

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre 2.380 millones de euros en premios, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo día los premios inferiores a 2.000 euros del Sorteo de Navidad en los casi 12.000 puntos de venta oficiales, a partir de la tarde del mismo 22 de diciembre.

La administración de lotería número 1 de Castellbisbal (Barcelona) ha venido en ventanilla una serie del segundo premio. El premio se ha vendido en su mayoría, 139 series, en Almansa (Albacete), otras veinte series en Albacete, 10 en Pedreguer (Alicante) y una sola Castellbisbal (Barcelona), que ha repartido 125.000 euros a cada uno de los diez décimos vendidos. El premio ha sido cantado por los niños Nerea Pareja y Alonso Dávalos, a las 09.30 horas.

La responsable de esta administración de Castellbisbal (Barcelona), Pèrsida Pastallé, ha explicado que es el primer premio importante del sorteo de Navidad que reparte en los 31 años de historia de la administración, aunque el año pasado ya vendió un décimo de un quinto premio de este mismo sorteo. El 21.015 era un número que han empezado a vender este año, y se ha distribuido en ventanilla.

Pastallé ha precisado que la terminación en 15 "gusta mucho", y supone que se habrá vendido entre clientes habituales de la administración, aunque no recuerda a ningún agraciado. Esta administración, la única de Castellbisbal, una población de 12.000 habitantes de la conurbación de Barcelona, repartió en 2014 un primer premio de la Primitiva dotado con 33 millones de euros, por lo que este segundo premio del Gordo le añade pedigrí en esta población catalana.

"No me he quedado ningún número, pero estoy muy feliz de haber repartido el premio", ha asegurado la responsable de la administración, que se mostraba nerviosa y emocionada por haber repartido un segundo premio de este sorteo.