Andreas e Iván: primera vez y cantan el Gordo

Dos hermanos, Andrea y Andrés Cruz Martín, han extraído las bolas de número y premio respectivamente, del premio 'Gordo' del Sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 3 millones de euros.

Mientras, los encargados de cantar el número, Andrés López de Haro Villafranca, y el premio, Iván Quintero Laureiro, se han mostrado contentos y sorprendidos, aunque éste último ha confesado entre bromas que es "adivino" y que estaba convencido de que iba a cantar el Gordo.

"Me he sentido muy emocionada porque era mi grupo y no sabía que lo iba a sacar", ha señalado, al tiempo que ha añadido que todos su compañeros les animaban a sacar el 'Gordo' y ha corroborado que Iván decía "todo el tiempo" que lo iban a extraer, como así ha sido.