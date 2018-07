Javier Nart, de Ciudadanos: "Esto no es extrapolable a las autonómicas y a las generales"

La formación Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's), presidida por Albert Rivera, ha conseguido entrar por primera vez en el Parlamento Europeo con dos escaños, que ocuparán el abogado Javier Nart y el periodista y escritor Juan Carlos Girauta, tras obtener en los comicios celebrados este domingo 495.112 votos -un 3,16%-, con más del 99% de los votos escrutados.

"La ciudadanía ha dicho 'estamos hartos de ustedes, hartos de la casta'"

Javier Nart, cabeza de lista, se congratula de los resultados en Espejo Público: "No es un voto de castigo. Me deja atónito el onanismo político que consiste en la autosatisfacción hasta el orgasmo. Explican que han ganado cuando ha sido un desastre absoluto. Si el señor Arias Cañete está encantado de haber perdido el 33% de sus actas, le diría que en cualquier negocio si pasa eso lo ponen en la calle".

"Estamos ante una partitocracia putrefacta, una casta política que se aferra al poder. CiU, IU, PSOE y PP han tenido un fracaso descomunal. Que esto no sea extrapolable a las generales puede ser. Pero lo que es definitivo es que la ciudadanía ha dicho 'estamos hartos de ustedes, hartos de la casta'. Lo que tienen que hacer es irse, porque no hay regeneración, porque si no sus partidos se irán al diablo", reflexiona.



Nart cree que los resultados no son extrapolables a otros comicios: "Siempre he dicho lo que pienso. Esto no es extrapolable de forma literal a las autonómicas y a las generales. Otra cosa es que esto sea irrelevante. Cañete dice que la gente vota con mayor libertad. Es verdad. También dice que de cara al proceso de las elecciones tendrán que explicar mejor el proyecto. ¿No se dan cuenta de que el problema son ustedes? ¿Hasta cuándo van a seguir ensimismados?"

El problema con la líder de UPyD

Rosa Díez no quiso presentarse a las elecciones con Ciudadanos: "Rosa Díez está encantada de haberse conocido. Los proyectos políticos nunca pueden ser de un líder. Yo nacía en el PSOE de Tierno Galván y seguí en el de González. Estoy vacunado contra liderazgos. Yo creo en un programa general, común. Yo ser poseído por un líder, ni de broma. Albert Rivera no es el dueño de ciudadanos, es el líder. Nosotros no somos el partido de Albert Rivera. El problema que ha habido con UPyD ha sido Rosa Díez. Le hemos dicho que era mejor sumar, pero ella lo que quiere es liderar. Pablo Iglesias ha tenido el gran resultado, hay que reconocerlo. Pero Iglesias significa la contradicción contra otra casta, que es Izquierda Unida".



Sobre el bipartidismo: "El poder es su vida. ¿Cuándo se habla de ideología? Se habla de quién se reparte la tarta. La campaña de Valenciano fue mirarse el ombligo, se convirtió en lideresa de las mujeres de una forma patética. Esta señora nació en el partido y sigue en el partido. No tienen vida fuera del partido. Esta gente tiene que irse para que la sociedad se oxigene y para que los partidos sean democráticos. Son partidos oligárquicos".