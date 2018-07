El gato gruñón que triunfa en internet podría haber ganado 100 millones de dólares

El gato gruñón que se convirtió rapidamente en un meme y se viralizó por Internet habría alcanzado la cifra de 100 millones de dólares según reportó The Daily Express. Sin embargo, Tabatha Bundesen, dueña de la mascota famosa aseguró a The Huffington Post que la cifra de las ganancias difundida es incorrecta aunque no comunicó la original.

Sus dueños los Los Bundesens dicen que el rostro de Tardar Sauce parece gruñón porque tiene enanismo felino y maloclusión. Ben Lashes, agente del animal, había asegurado a The Hollywood Reporter en julio que la dueña obtuvo US$100 millones en ingresos y reveló que pocos días después de la primera aparición de su gato en las redes sociales, la mujer fue capaz de dejar su trabajo como camarera.

Desde que el gato gruñón se convirtió en meme hace dos años, ha traído la importante suma de sus ingresos por libros, merchandising, apariciones en TV y Cine, y una película, según explicó su agente a The Hollywood Reporter.