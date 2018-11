El baile de una agente mientras dirige el tráfico revoluciona las redes sociales

Una agente de tráfico de Johannesburgo, Dorah Mofokeng, ha recibido una llamada telefónica de su jefe que la dejó bastante desconcertada. Le dijo que había visto un vídeo suyo en el que aparecía bailando mientras dirigía el tráfico en la intersección Cedar y Witkoppen.

En un primer momento, Dorah creyó que su jefe la llamaba para despedirla, sin embargo lo que quería era felicitarla. "Me quedé impactada al descubrir que había un vídeo mío. No era consciente de que me grababan mientras hago mi trabajo", ha confesado la agente en una entrevista en Herald Live.

El vídeo ha sido publicado por el motorista Murray Kernick y ha sido visto por más de un millón de personas en menos de una semana. "No soy una bailarina pero cuando estoy dirigiendo el tráfico quiero hacer feliz a la gente. A aquellos que van con prisa, deben saber que hay alguien aquí de pie para sacarles una sonrisa", ha confesado.