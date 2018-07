Un vídeo electoral del PSOE recuerda a otro del PP en 2008

Lo que llama la atención es que el vídeo, curiosamente, se parece mucho a uno que ya utilizó el Partido Popular durante su campaña electoral de 2008. En aquel entonces también utilizaban a una mujer que quería romper con alguien que le había mentido.

En el vídeo del Partido Socialista, se ve a varios hombres y varias mujeres, de distintas edades dirigiéndose a alguien y diciendo que "ya no puedo más", "aunque me hayas mentido tantas veces" o "no quiero que sigas decidiendo sobre mi vida". En realidad, se dirigen a una pantalla donde aparece Rajoy, y luego el líder de Ciudadanos, al que se asimila al presidente del PP.

En el video del Partido Popular, dos amigas charlan en un café, y una de ellas le cuenta que "cada vez es peor. Pasa de mí, no le interesan mis problemas. Me ha fallado, le he pillado mintiéndome y no tengo ningún motivo para creer en él", para terminar diciendo que "no volveré a votar a Zapatero", aludiendo al exsecretario general socialista.