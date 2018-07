Rajoy avisa de que votar a otros partidos es dar "papel mojado" para que pacten

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido del voto a partidos que tienen programas que son "papel mojado" porque "no se presentan para gobernar, sino para ver si suman con otros" y con la única intención de que no gobierne el PP.

"Pero el PP va a ganar las elecciones y va a gobernar", ha proclamado Rajoy en el mitin del PP en Las Rozas, en el que también ha pedido a los votantes que no permitan que "los cantos de sirena, el populismo, el radicalismo y la bisoñez" desvíen al país "del camino" que debe seguir para llegar a los veinte millones de ocupados.

La experiencia a la hora de gobernar ha vuelto a ser uno de los ejes de la intervención del jefe del Ejecutivo, quien ha resaltado que este valor sólo no le gusta a quien no lo tiene. En ese sentido ha llamado la atención ante los mensajes de otros líderes consistentes en decir "votadme a mí porque no he hecho nada mal".

"El PP va a ganar las elecciones y va a gobernar"

"Pero tampoco nada bien. Es que, simplemente, no han hecho nada", ha precisado el presidente, quien ha insistido en que hay partidos que "empiezan y acaban con su candidato". Como ejemplo de lo que puede pasar tras el 20D ha citado casos ocurridos tras las elecciones municipales como el del Ayuntamiento de Madrid, donde el PP ganó pero no gobierna, y el "tijeretazo" a la educación concertada en la comunidad madrileña. "Dicen defender una cosa y acaban votando todo lo contrario.

Por eso es importante la claridad, la mayoría y la estabilidad, saber a dónde se va y saber qué va a hacer cada uno", ha señalado. Para él, "no pueden competir" con el PP otras formaciones en materia económica, de sanidad, pensiones o garantía del Estado del bienestar.

Rajoy ha iniciado su discurso con un recuerdo para los dos policías nacionales fallecidos en el ataque de Kabul, Isidro Gabino San Martín y Jorge García Tudela. Y ha vuelto a insistir en que los españoles y los partidos deben estar unidos contra el terrorismo.

"Porque juntos somos más fuertes frente a aquellos que quieren liquidar nuestros valores, nuestra libertad y nuestra vida", ha subrayado. Además, tras anunciar a los asistentes la presencia del padre del opositor venezolano Leopoldo López, Rajoy ha reiterado que quiere para los venezolanos lo mismo que para los españoles: libertad, derechos humanos, prensa independiente y que todos los presos políticos sin excepciones pasen la Navidad en su casa.

"Votadme a mí porque no he hecho nada mal"

El mitin de Las Rozas se ha celebrado en el pabellón multiusos que también hace las funciones de plaza de toros, con aforo para 4.300 personas, aunque han quedado muchos asientos sin ocupar.

Rajoy ha dedicado parte de su intervención a elogiar la gestión de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid citando expresamente a los de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz-Gallardón, pero no ha mencionado el de Ignacio González.

En el acto, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha alertado del riesgo que supone para España votar al PSOE, a Podemos o a Ciudadanos, y en alusión al partido de Albert Rivera ha advertido de que parece "una planta de reciclaje de residuos políticos".

El PP, ha dicho Aguirre, no compite por ver "quién hace más populismo barato" ni quién da mejor en la televisión porque la política "no es un desfile de modelos". Tampoco compiten, ha señalado, en "buenismo" con nadie, porque esa es la "coartada" que utilizan quienes han demostrado que sus políticas son "incompatibles" con la libertad y la prosperidad.

Además de sus descalificaciones a Ciudadanos, sin citar a Podemos ha advertido de que el PP no acepta lecciones de legitimidad e idoneidad de quienes apoyan "modelos siniestros como el chavismo".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha dirigido sus ataques a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, al señalar que "la política de Podemos" en la ciudad "se puede resumir" en tres cosas: "Más atascos, más suciedad y más contaminación". Asimismo ha sido muy crítica con el PSOE al advertir de que "el nuevo socialismo de Pedro Sánchez es el viejo socialismo de Zapatero, el mismo y los mismos".