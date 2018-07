Rajoy: “Hay cosas por las que uno no puede pasar”

Tras concluir el cara a cara Mariano Rajoy ha asegurado que "hay cosas por las que uno no puede pasar. Entiendo la crítica política, eso es normal, pero lo que no voy a aceptar con más de treinta años en la vida política se me insulte. Eso no lo voy a aceptar de ninguna de las maneras".

El presidente del gobierno se ha mostrado muy enfadado con determinadas acusaciones que Pedro Sánchez le ha dirigido durante el debate.

En un momento determinado, el candidato socialista dirigiéndose a Mariano Rajoy le ha dicho: "El presidente del gobierno tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es". A lo que Mariano Rajoy ha respondido "hasta ahí hemos llegado" y ha calificado su afirmación de ruin, mezquina y miserable.

Pese a todo, al término del cara a cara, Mariano Rajoy ha asegurado que se marchaba muy contento.