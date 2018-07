Garzón defiende la salida de España de la OTAN y una Constitución antimilitar

Garzón, arropado por los miembros de la candidatura de Zaragoza al Congreso y Senado por Unidad Popular -en la que se integra Chunta Aragonesista- ha presentado en una plaza de la ciudad el Decálogo para la Paz y la Seguridad Humana y ha mostrado el compromiso "claro y nítido" de la coalición que encabeza de "salir de la OTAN".



Y UP lo promete frente al resto de partidos que están "comprometidos con una institución que genera muertes y conflictos y que asesina", ha insistido.



Garzón ha criticado la doctrina de algunos líderes internacionales, como el expresidente estadounidense George Bush o el actual presidente francés, François Hollande, que son "cómplices de asesinatos" por su respaldo a las intervenciones militares en el "supuesto nombre de la libertad".



UP, la "única" candidatura que defiende la paz "con todas sus consecuencias", ha dicho, apuesta por la solidaridad internacional, por el concepto de justicia universal y por los pueblos que luchan por su propio reconocimiento, como el Sahara y Palestina.



Garzón, además, se ha referido a la inclusión en la listas de Podemos por Zaragoza, como número dos, del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez, decisión que ha dicho respetar pero que supone una "suerte de mercado de fichajes" frente a la "democracia radical" con la que UP confeccionó sus listas.