Rubalcaba reclama el voto para "consolidar derechos y defender políticas sociales"

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido que "hay que repartir los costes de la crisis" porque "la están pagando quienes menos culpa tienen" y ha abogado por "pedir un esfuerzo a quienes más tienen, a las grandes fortunas, y eso es lo que vamos a hacer".

En un acto electoral celebrado en Pamplona, en un hotel abarrotado, el candidato ha señalado que es de "justicia" pedir a quien más tiene. "Usted tiene un gran patrimonio, pues tiene que echar una mano a quien no tiene empleo", ha dicho, para decir que "la derecha quiere abaratar el despido y nosotros queremos abaratar la contratación".

El candidato socialista ha señalado que, en este campaña, "la recta final está todavía por correr" y ha asegurado que el PSOE tiene "un proyecto de futuro" para "asegurar la protección social básica, para cambiar la economía, para crear empleos; no puede volver la burbuja inmobiliaria", ha dicho, para criticar que en el PP "late algo, que no dicen claramente". "No queremos volver al 96", ha afirmado.

Rubalcaba ha defendido "otro modelo" y "crecer de otra manera". "No es verdad que España no sabe competir en el mundo global" ha dicho, para apostar por "formar a su gente, innovar, exportar". "Está en la cultura de la izquierda", ha dicho, y ha señalado que "innovación, investigación y educación es modernidad".

Ha reprochado a Mariano Rajoy que "no quiere decir lo que va a hacer con España" y ha señalado que el candidato 'popular' tiene que decir a los españoles para qué les pide su voto".

Rubalcaba ha dicho que le apetecía "mucho" estar en Navarra en campaña y que por eso cambió el día, en principio previsto para la semana pasada. Ha señalado que el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, le apoyó "siempre" y fue de los primeros que le pidió ser candidato. "Lo agradezco porque sé que me quieres de corazón", le ha dicho.