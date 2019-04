Rajoy y Rubalcaba juntos en el desfile militar

El presidente del PP, Mariano Rajoy, y el candidato socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, han compartido una charla distendida durante más de 15 minutos mientras esperaban el comienzo del desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional, que han presenciado además ocupando lugares muy próximos en la tribuna de autoridades.



El candidato del PP a las generales ha llegado a la madrileña Plaza de Neptuno -nueva ubicación central de la parada-- alrededor de las 10.00 horas, cuando en esta tribuna todavía permanecían bastantes sillas vacías. Minutos más tarde llegaba el ex vicepresidente primero del Gobierno, que se acercó poco después a saludar a Rajoy, con el que permaneció conversando durante unos quince minutos.



En esta charla también participó en un primer momento el portavoz 'popular' en el Senado, Pío García Escudero, que, tras unos minutos, abandonó a los dos candidatos para ocupar su lugar en la tribuna, una fila más atrás, junto a la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que también saludó a Rubalcaba.



De esta manera, los dos candidatos permanecieron conversando a solas durante más de diez minutos, hasta que se acercó la mujer del líder del PP, que después permaneció durante el desfile sentada entre ambos, lo que no les impidió continuar intercambiar comentarios en diferentes momentos. Una vez finalizada la parada, Rajoy y Rubalcaba volvieron a charlar a solas, antes de abandonar el lugar.



Los Reyes han estado acompañados en la tribuna que ha presidido el desfile por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Defensa, Came Chacón, y la cúpula militar. Junto a ellos se encontraban los miembros del Ejecutivo que han acudido a la celebración.



Del Gabinete ministerial sólo ha faltado el portavoz y ministro de Fomento, José Blanco, y los titulares de Sanidad, Leire Pajín, Trabajo, Valeriano Gómez, Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y Presidencia, Ramón Jáuregui.



También ha habido ausencias entre los presidentes autonómicos, entre ellas las del presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, y el lehendakari, Patxi López. Entre los que acuden estrenando cargo se encuentran el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y la de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.